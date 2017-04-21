В Пролетарском районе проверяли маршрутные такси

21 апреля около 18:00 в Твери опять тормозили все подряд маршрутные такси. На этот раз УФСБ, ГИБДД, УГАДН и миграционная служба проводили совместную проверку в Пролетарском районе, рядом с магазином "Би-би".

Напомним, правоохранительные органы всерьёз взялись за маршрутчиков в последний месяц. Аналогичные мероприятия уже проводились на Тверском проспекте и площади Гагарина.