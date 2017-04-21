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В Пролетарском районе проверяли маршрутные такси

В Пролетарском районе проверяли маршрутные такси - ТИА
21 Апреля 2017 21:24
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Фоторепортаж

21 апреля около 18:00 в Твери опять тормозили все подряд маршрутные такси. На этот раз УФСБ, ГИБДД, УГАДН и миграционная служба проводили совместную проверку в Пролетарском районе, рядом с магазином "Би-би".

Напомним, правоохранительные органы всерьёз взялись за маршрутчиков в последний месяц. Аналогичные мероприятия уже проводились на Тверском проспекте и площади Гагарина.

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Метки: проверка маршрутных такси гибдд по тверской области
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Комментарии (2)

  • logovskoy 
    Уже и не знаешь, как к этому относиться. Вроде бы и проверяют регулярно, а босоногих меньше не становится и носятся как угорелые из ряда в ряд! Администрация обещала порядок, а фактических изменений ноль! Автобусов новых по пальцам пересчитать можно - одно рванье, да еще в грязной рекламе или с клеем после нее по всему кузову. Неужели ЭТО было целью прогремевшей из уст чиновников тверской администрации реформы? И кто нибудь ответил? Ну разве что тимофеев по тихому слился. Остальные так и сидят по кабинетам! И сейчас! По закону вроде бы за несколько нарушений лишают маршрутов. Хоть одного, интересно, лишили? Жулики  и прохиндеи в транспорте, что со стороны власти, что со стороны перевозчиков! Одно была-бла. Скоро выборы и не знаешь что слаще)))
    21.04.2017 22:02
    0 | 3

    • Garykus 
      Москва просто машины нелегальных перевозчиков отправляет на штраф стоянку на время разбирательства как обеспечительная мера. В среднем по 285 маршруток в месяц. http://www.mosgortrans.ru/press/transport/otdelnaja-novost/full/dlja-proverki-dejatelnosti-transportnykh-kompanii-rabo/
      21.04.2017 22:46
      0 | 0
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