tvernews.ru
22 апреля Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

"Им нужна ваша помощь": 22 апреля в Твери пройдёт благотворительный сбор в пользу бездомных животных

"Им нужна ваша помощь": 22 апреля в Твери пройдёт благотворительный сбор в пользу бездомных животных - ТИА
21 Апреля 2017 21:05
Автор:

Находящиеся на попечении волонтёров Инициативной группы по защите животных собаки и кошки всегда нуждаются в еде – крупах, макаронах, мясных и рыбных консервах, кормах. Кроме того, четвероногим необходимы лотки, наполнители, пелёнки, ошейники, поводки, средства обработки от паразитов и вакцины.

Все это каждый желающий может принести 22 апреля к магазину «4 Лапки» на бульваре Ногина, д. 7 в Твери.Традиционный благотворительный сбор волонтёры Инициативной группы по защите животных будут проводить с 12.00 до 16.00.

Сегодня группа оказалась в сложном финансовом положении и средств на содержание огромного количества подопечных собак и кошек катастрофически не хватает.

Желающим оказать материальную помощь группе – Реквизиты для оказания помощи:

Карта СБ 4276 8630 1363 8143 (Фролова Юлия)

Более подробная информация о благотворительном сборе в сообществе группы Вконтакте.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: благотворительность благотворительность в твери инициативная группа по защите животных твери каждый может помочь
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • uabumoderoff 
    Пусть вам Веремеенко миллион отстегнет,не обеднеет.
    21.04.2017 22:10
    0 | 0

  • Whois 
    Кто б людям помог.
    21.04.2017 22:44
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери владелец бара показал жителям "Кузькину мать"

2017-04-21 09:46
136

Миграционный центр в Твери продолжают штурмовать толпы иностранцев, а полиция уверяет - очередей здесь нет

2017-04-20 12:32
61

Прямых выборов главы Твери не будет: депутаты городской Думы отозвали свою законодательную инициативу

2017-04-19 11:14
58

Ф.М. Достоевский: "Тверь в тысячу раз гаже"

2017-04-18 10:38
53

О воспитании, расстройствах и семейных проблемах "ниже пояса" в интервью ТИА с врачом-сексологом

2017-04-17 12:32
50

Перевозчики требуют полностью отменить систему «Платон»

2017-04-19 21:03
41

Игорь Руденя поздравляет верующих с праздником Светлого Христова Воскресения

2017-04-16 00:03
39

По Твери прошёл масштабный шухер

2017-04-16 10:04
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100