"Им нужна ваша помощь": 22 апреля в Твери пройдёт благотворительный сбор в пользу бездомных животных

Находящиеся на попечении волонтёров Инициативной группы по защите животных собаки и кошки всегда нуждаются в еде – крупах, макаронах, мясных и рыбных консервах, кормах. Кроме того, четвероногим необходимы лотки, наполнители, пелёнки, ошейники, поводки, средства обработки от паразитов и вакцины.

Все это каждый желающий может принести 22 апреля к магазину «4 Лапки» на бульваре Ногина, д. 7 в Твери.Традиционный благотворительный сбор волонтёры Инициативной группы по защите животных будут проводить с 12.00 до 16.00.

Сегодня группа оказалась в сложном финансовом положении и средств на содержание огромного количества подопечных собак и кошек катастрофически не хватает.

Желающим оказать материальную помощь группе – Реквизиты для оказания помощи:

Карта СБ 4276 8630 1363 8143 (Фролова Юлия)

Более подробная информация о благотворительном сборе в сообществе группы Вконтакте.