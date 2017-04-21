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Тверичан приглашают на битву внедорожников в грязи "Болотная карусель"

Тверичан приглашают на битву внедорожников в грязи "Болотная карусель" - ТИА
21 Апреля 2017 19:51
Автор:

22 и 23 апреля под Тверью пройдут соревнования на автомобилях и квадроциклах «Весенняя распутица 2017». 23 апреля в рамках турнира джип-клуб «Лебёдушка» подготовил зрелищную программу для зрителей, в том числе - сражение в грязи на "Болотная карусель", которая выявит сильнейших королей болот и бездорожья!

Кроме того в программе: выставка спортивного и боевого оружия, мастер-класс по стрельбе из пневматического оружия, выставка арбалетно-лучного оружия, мастер-классы по стрельбе из лука, знакомство со спортивной парашютной экипировкой и мотопарапланом, показательные выступления автомобилей УРАЛ и трехосного КамАз. Также для зрителей будет работать кафе. 

Начало 23 апреля в 11:00 в деревне Большое Гришкино Бурашевского с/п (напротив поворота на "Русские горки", по правой стороне).

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Метки: джип-клуб лебёдушка весенняя распутица 2017 трофи-рейд в тверской области
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Комментарии (5)

  • romich 
    Плакатик сродни афишкам шапито начала  хх века.  Хрень  срока давности  не имеет.
    21.04.2017 21:17
    1 | 0

  • horton 
    Что-то всё в кучу намешали: машинки, пистолетики, парашютики...
Можно не успеть за день...)
    21.04.2017 21:32
    1 | 0

    • romich 
      Успеют.  Еще и покакают вовремя и мультик на ночь посмотрят.
      21.04.2017 21:49
      0 | 0

  • jazz-y 
    болотная... карусель... у меня почему-то исключительно политические ассоциации...
    21.04.2017 22:18
    0 | 2

    • Uylo_Yobannen 
      Много нас на ТИА, агентов Госдепа.
      21.04.2017 23:17
      0 | 0
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