Тверичан приглашают на битву внедорожников в грязи "Болотная карусель"

22 и 23 апреля под Тверью пройдут соревнования на автомобилях и квадроциклах «Весенняя распутица 2017». 23 апреля в рамках турнира джип-клуб «Лебёдушка» подготовил зрелищную программу для зрителей, в том числе - сражение в грязи на "Болотная карусель", которая выявит сильнейших королей болот и бездорожья!

Кроме того в программе: выставка спортивного и боевого оружия, мастер-класс по стрельбе из пневматического оружия, выставка арбалетно-лучного оружия, мастер-классы по стрельбе из лука, знакомство со спортивной парашютной экипировкой и мотопарапланом, показательные выступления автомобилей УРАЛ и трехосного КамАз. Также для зрителей будет работать кафе.

Начало 23 апреля в 11:00 в деревне Большое Гришкино Бурашевского с/п (напротив поворота на "Русские горки", по правой стороне).