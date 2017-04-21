22 и 23 апреля в Твери пройдёт областной фестиваль любительских фильмов

22 и 23 апреля в Твери пройдет 50-й юбилейный открытый областной фестиваль любительских фильмов «Земля Тверская», сообщает пресс-служба правительства области. Конкурс проводится областным Домом народного творчества при поддержке правительства региона.

Свои работы представят детские и взрослые кино и видеостудии, творческие объединения. К участию принимаются фильмы всех видов: игровые, документальные, научно-популярные, видовые, социальные, анимационные и экспериментальные. Материалами для любительских съемок являются реальные факты и события общественной, социальной и культурной жизни региона.

В программе фестиваля - просмотр и обсуждение конкурсных фильмов, мастер-классы. Оценивать работы участников будут специалисты сферы киноиндустрии Москвы и Твери.

В 2017 году тверскому любительскому кино исполняется 55 лет. За эти годы в этой сфере сложились свои традиции. Сейчас в Тверской области насчитывается 68 киновидеостудий, из них 11 носят почётное звание народных самодеятельных коллективов.