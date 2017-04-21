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В Тверской области спасатели и ведомства тушили условные лесной и торфяной пожары

В Тверской области спасатели и ведомства тушили условные лесной и торфяной пожары - ТИА
21 Апреля 2017 19:02
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Фоторепортаж

В Тверской области завершилось крупномасштабное командно-штабное учение с органами управления и силами МЧС и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В течение трех дней спасатели отрабатывали реагирование на чрезвычайные ситуации, вызванные сезонными рисками, сообщает пресс-служба правительства региона.

В ходе учений пожарные, спасатели, медики, лесники и представители всех взаимодействующих структур и ведомств Тверской области отработали действия органов управления и сил областной территориальной подсистемы РСЧС при возникновении природных пожаров.

По сценарию учения в Конаковском районе возник очаг лесного пожара общей площадью до 30 га, а также действовал очаг торфяного пожара общей площадью 2 га. К месту условного возгорания выдвинулась группировка сил и средств от ГУ МЧС по Тверской области. Все практические мероприятия проводились на территории аэродрома Змеево города Твери.

В районе условной ЧС была организована работа оперативной группы регионального подразделения МЧС России и аэромобильной группировки. К практическим мероприятиям привлекались силы и средства Минлесхоза, сельхозпредприятий, лесопользователей, ДПК, аварийно-технических бригад, органов местного самоуправления, федеральных органов исполнительной власти.

В ходе третьего этапа командно-штабного учения на всей территории области привлечено 3312 человек, 710 единиц техники, в том числе от МЧС России 1284 человека, 140 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС по Тверской области

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Метки: учения мчс лесной пожар в тверской области торфяной пожар в тверской области
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Комментарии (2)

  • DFGA 
    Ага, а то весна уже жаркая и засушливая
    21.04.2017 19:13
    0 | 0

  • Whois 
    Я один потушу 5, нет! 56 условных пажароф!
    21.04.2017 19:29
    0 | 0
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