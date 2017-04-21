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Жители Тверской области примут участие в создании фильма "Бессмертный полк"

21 Апреля 2017 18:35
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Общественная палата Тверской области проводит ко Дню Победы проводит акцию «Бессмертный полк: Герои всегда с нами…», в ходе которой каждый житель Верхневолжья может внести свой вклад в дело сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба правительства региона.

Для участия в акции необходимо направить на электронный адрес polktver@yandex.ru фронтовые фотографии участников войны. Фото принимаются до 3 мая в электронном формате JPG, JPEG, BMP, TIFF. Имя участника войны можно размещать в названии файла. Фото внутри текстовых форматов не принимаются.

Из присланных снимков будет смонтирован фильм о защитниках Отечества. Его демонстрация пройдет 9 Мая в городах тверского региона.

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Метки: бессмертный полк фильм день победы 2017
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