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В Хотилово-2 в 2017 году откроется единый образовательный комплекс для детей и подростков

21 Апреля 2017 18:15
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В Хотилово-2 Бологовского района создадут единый образовательный комплекс, который объединит детский сад, школу и ряд спортивных объектов, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Речь об этом шла на совещании в правительстве Тверской области 21 апреля.

На территории образовательного комплекса предусмотрено возведение двухэтажного спортивного зала с дополнительными помещениями, где будут проходить занятия школьников. Для удобства детей спортзал должен быть соединен со школой крытым переходом. Предстоит решить и вопрос с расположением дополнительных классов. Губернатор Игорь Руденя поручил разработать несколько вариантов размещения кабинетов и зала для занятий физкультурой.

В образовательный комплекс также будут включены поле для игры в мини-футбол, универсальная игровая площадка. Запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, который смогут посещать жители поселка. Речь шла о перспективах возведения современной модульной котельной на территории комплекса, что позволит обеспечить индивидуальное отопление объектов.

В настоящее время в Хотилово-2 продолжается строительство детского сада. Параллельно ведется работа по подбору педагогов и персонала. Проект рассчитан на 100 мест, предполагает помещения для пяти групп и бассейн. Предварительная стоимость – более 130 млн рублей. 80 млн рублей - поддержка «Роснефти». Планируется, что 1 сентября текущего года новый детский сад уже будет встречать детей.

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Метки: правительство тверской области единый образовательный комплекс хотилово-2
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