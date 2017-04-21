Тверь готовится встретить День Победы

В Твери продолжается подготовка к празднованию 72-й годовщины Великой Победы. Всего в городе пройдёт более ста мероприятий, посвящённых празднику.

Одним из центральных мероприятий станет уже традиционное шествие Бессмертного полка. 9 мая участники акции пройдут от стелы «Тверь - город воинской славы» до Обелиска Победы, держа в руках транспаранты или фотографии своих близких фронтовиков. Во главе шествия пройдут школьники с «Полотном памяти», сшитым из более чем трёх с половиной тысяч «солдатских платков» с именами фронтовиков.

Впервые в этом году по инициативе администрации города тверитяне смогут не только пройти с портретами своих дедушек и бабушек, но и рассказать об их подвигах всему городу. В рамках акции «Наши герои» любой желающий сможет записать видео с историей своих родственников-фронтовиков. Все ролики в преддверии и непосредственно 9 мая будут транслироваться на экране на улице Трёхсвятской, в крупных торговых точках города, на интернет порталах, а также на экране у Обелиска Победы.

Во всех школах Твери в канун праздника пройдут уроки мужества с участием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. Помимо этого, каждая школа готовит свою тематическую праздничную программу для учащихся – экскурсии в музеи, выставки произведений о Великой Отечественной войне. Тематическая выставка к Дню Победы откроется и во Дворце творчества детей и молодёжи.

Подготовка к празднику полным ходом идёт и в городских учреждениях культуры. Мероприятия в честь Дня Победы пройдут во всех районных ДК, в библиотеке им. Герцена и библиотеках-филиалах, в клубах по месту жительства.

Особое внимание уделяется братским могилам и воинским захоронениям в районах города. Традиционно празднование Дня Победы начнётся с возложения цветов к мемориалам. До 9 мая по поручению Главы администрации Твери Алексея Огонькова будут выполнены все необходимые работы по их ремонту и приведению в порядок.