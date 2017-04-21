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СК: В Тверской области полицейский передал взятку своему начальнику от организатора азартных игр

21 Апреля 2017 15:23
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Взяткодателя и самого полицейского, бывшего сотрудника ИВС Калязинского ОП МО МВД России «Кашинский»,  суд наказал и приговорил к штрафам. Расследованием дела занимался СУ СКР по Тверской области. Сообщается, что на обоих были заведены уголовные дела по статье «Дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия, посредничество во взяточничестве».

27 января этого года сотрудники полиции выявили в принадлежащем жителю Калязина здании помещение с оборудованием, позволяющим проводить азартные игры с использованием сети «Интернет». После этого мужчина обратился к своему знакомому полицейскому с просьбой оказать содействие в прекращении проводимых в отношении него правоохранительными органами проверок, на что сотрудник МВД согласился.

1 февраля в Кашине у дома на улице Карла Маркса полицейский, действуя в интересах своего знакомого, в служебном автомобиле передал начальнику полиции МО МВД России «Кашинский», действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, 150 тысяч рублей в качестве взятки, чтобы не привлекали организатора игр к ответственности.

После передачи денег полицейский и взяткодатель были задержаны.

Приговором суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, взяткодателю - 450 тысяч рублей.

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Метки: дал взятку полицейский дал взятку
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Комментарии (2)

  • BARBAdos 
    да уж, борьба с коррупцией у нас просто кипит... Их взяли только на 1 эпизоде, но есть все основания полагать, что этот эпизод не единственный, т.е. штрафы эти они будут гасить скорее всего ранее наворованными деньгами... Какая то параллельная реальность...
    21.04.2017 15:39
    0 | 2

  • kudimov 
    Помню и нас были эти автоматы. Я всегда удивлялся, что есть желающие играть.
    21.04.2017 15:43
    0 | 1
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