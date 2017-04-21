СК: В Тверской области полицейский передал взятку своему начальнику от организатора азартных игр

Взяткодателя и самого полицейского, бывшего сотрудника ИВС Калязинского ОП МО МВД России «Кашинский», суд наказал и приговорил к штрафам. Расследованием дела занимался СУ СКР по Тверской области. Сообщается, что на обоих были заведены уголовные дела по статье «Дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия, посредничество во взяточничестве».

27 января этого года сотрудники полиции выявили в принадлежащем жителю Калязина здании помещение с оборудованием, позволяющим проводить азартные игры с использованием сети «Интернет». После этого мужчина обратился к своему знакомому полицейскому с просьбой оказать содействие в прекращении проводимых в отношении него правоохранительными органами проверок, на что сотрудник МВД согласился.

1 февраля в Кашине у дома на улице Карла Маркса полицейский, действуя в интересах своего знакомого, в служебном автомобиле передал начальнику полиции МО МВД России «Кашинский», действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, 150 тысяч рублей в качестве взятки, чтобы не привлекали организатора игр к ответственности.

После передачи денег полицейский и взяткодатель были задержаны.

Приговором суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, взяткодателю - 450 тысяч рублей.