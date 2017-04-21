Тверская область готова поддерживать экипаж атомной подлодки «Тверь»: поставлять продукты и места для отдыха

21 апреля губернатор Игорь Руденя встретился с руководством экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Тверь». Они обсудили вопросы сотрудничества подводников с регионом в деле патриотического воспитания, развития экономических и дружеских связей.

Атомный подводный ракетный крейсер «Тверь» - крупнейший в мире. Он базируется на Камчатке и выполняет боевые задачи в Тихом океане. В августе этого года подлодка отметит свое 25-летие. В прошлом году крейсер был признан лучшим среди подводных лодок Военно-морского флота России.

Глава тверского региона предложил командованию крейсера приезжать в Тверскую область на отдых членам экипажа и их семьям. Второе предложение касается возможности поставок нашей сельскохозяйственной продукции на подлодку «Тверь» и Тихоокеанский флот в целом.

Имя «Тверь» крейсер носит с 2011 года. Его экипаж участвовал в крупнейших учениях и мероприятиях стратегического сдерживания под руководством главнокомандующего ВМФ. Экипаж проявил отличные успехи в ракетной стрельбе по береговым объектам, морской цели, тактической и других видах подготовки.

Командир крейсера, капитан 1 ранга Сергей Сергиенко поблагодарил Игоря Руденю и в память о состоявшейся встрече подарил макет и символику крейсера – герб, флаг, а также зачитал гимн, написанный одной из жительниц Твери.