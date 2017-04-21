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Тверские судебные приставы разыскивают алиментщика Руслана Худякова

21 Апреля 2017 14:50
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Фоторепортаж

Тверские судебные приставы разыскивают Худякова Руслана Валерьевича (1978 года рождения, уроженца д. Масловка Карачевского района Брянской области). Он должник по алиментам.

В 2013 было решение суда, согласно которому мужчина обязан выплачивать алименты, но должник от взыскателя и судебных приставов всячески скрывается: официально не трудоустроен, не состоит на учете в Центре занятости населения, не проживает по месту регистрации, а также на его имя нет зарегистрированного имущества, на которое может быть наложен арест. Сумма долга по алиментам превысила 100 000 рублей.

УФССП России по Тверской области обращается к гражданам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении Худякова, с просьбой сообщить по одному из телефонов:

– Межрайонный отдел судебных приставов по розыску 8 (48 22) 50 56 17;

– дежурная часть Управления 8 (48 22) 55 93 97;

– круглосуточный «телефон доверия» 8 (48 22) 50 42 89.

Конфиденциальность любой информации и сведений гарантируется. 

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Метки: судебные приставы долги по алиментам алиментщик розыск
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Комментарии (2)

  • romich 
    А кому он с голой жопой  нужен?
    21.04.2017 15:45
    0 | 0

  • 1% 
    надо в федеральный объявить и ориентировать спецподразделения на розыск. Это опаснейший преступник. Кстати, в современной РФ все имущество на себя оформляет только имбецил. Догадайтесь с трех раз почему)
    21.04.2017 16:23
    0 | 0
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