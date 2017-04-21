Тверские судебные приставы разыскивают алиментщика Руслана Худякова

Тверские судебные приставы разыскивают Худякова Руслана Валерьевича (1978 года рождения, уроженца д. Масловка Карачевского района Брянской области). Он должник по алиментам.

В 2013 было решение суда, согласно которому мужчина обязан выплачивать алименты, но должник от взыскателя и судебных приставов всячески скрывается: официально не трудоустроен, не состоит на учете в Центре занятости населения, не проживает по месту регистрации, а также на его имя нет зарегистрированного имущества, на которое может быть наложен арест. Сумма долга по алиментам превысила 100 000 рублей.

УФССП России по Тверской области обращается к гражданам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении Худякова, с просьбой сообщить по одному из телефонов:

– Межрайонный отдел судебных приставов по розыску 8 (48 22) 50 56 17;

– дежурная часть Управления 8 (48 22) 55 93 97;

– круглосуточный «телефон доверия» 8 (48 22) 50 42 89.

Конфиденциальность любой информации и сведений гарантируется.