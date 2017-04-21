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К концу 2021 года во все районы Тверской области будет проведен газ

21 Апреля 2017 14:04
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В Кимрском районе введен в эксплуатацию газопровод д.Устиново – д.Неклюдово. Он позволит обеспечить голубым топливом 250 жителей сельской местности.

Строительство объекта было начато в 2012 году в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на условиях софинансирования регионального и местного бюджетов.

По итогом аукциона подрядчиком по строительству газопровода стал ООО «ОРТЭМ». В ходе работ неоднократно возникали различные сложности, которые привели к тому, что объект не был сдан, как предполагалось, в 2015 году. После обращения администрации Кимрского района решением суда муниципальный контракт с подрядчиком был расторгнут.

По поручению Губернатора Игоря Рудени на завершение строительства межпоселкового газопровода д.Устиново – д.Неклюдово из областного бюджета было направлено порядка 6,4 млн рублей. Еще 1,6 млн рублей было выделено из бюджета района.

Всего построили  более 8,3 км межпоселкового газопровода и порядка 6,5 км внутрипоселковых газовых сетей в деревне Неклюдово. Общая стоимость проекта - около 52 млн рублей. В настоящее время идет заключение договоров с жителями деревни на подключение к газу.

По договоренности Губернатора Тверской области Игоря Рудени с председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером газификация Тверской области идет ускоренными темпами. Поставлена задача к концу 2021 года провести голубое топливо во все районы региона. Сегодня 13 из них остаются негазифицированными.

Серьезно продвинуться в решении задачи позволит принятая на днях региональная программа газификации жилищно-комунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2017-2021 годы. Она предусматривает строительство газопровода – отвода Ржев-Оленино-Нелидово, газификацию Краснохолмского и Молоковского районов и ряда других объектов, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области

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Метки: газификация села газификация тверской области
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Комментарии (15)

  • arcadi007 
    Это уже обещали и не один раз за последние 15 лет.
Обещают все. Работать некому.
    21.04.2017 14:37
    0 | 2

    • Proletary 
      А там либо ишак сдохнет...
      21.04.2017 16:25
      0 | 0

  • USSR 
    Решили газ провести тогда, когда он уже не нужен. Область вымирает, а к 21-му от неё вообще ничего не останется благодаря правлению путлеров и пр. Какое нибудь Молоково 20 лет назад и сегодня, а тем более в 21-м году это два разных нас пункта
    21.04.2017 14:54
    0 | 1

    • god007 
      Не все вымирают. Некоторые продолжают свой род и рожают. Вот они и будут жить в России в 2021 году. Комфортно жить с газом, чем без него. Поэтому пока есть возможность, его нужно обязательно проводить, потому что потом это будет сделать проблематично.
      21.04.2017 15:54
      0 | 0

  • VIRRA-EL_ 
    Исходя из новостей 6-7-летней давности, к 2021 году в районах Тверской области и не такое должно появиться.
    21.04.2017 14:55
    0 | 2

  • merlion 
    Ага,
    Прикрепленные изображения:
    21.04.2017 15:06
    0 | 1

  • BARBAdos 
    проще было не газ проводить, а укрупнить районы. К примеру население всего Жарковского р-на с самим пгт около 5000 чел., а к 21 году там наверное тыщи 2 останется.
    21.04.2017 15:09
    0 | 0

    • god007 
      5 тысяч было 15 лет назад. Сейчас от силы 3 тысячи. Население умирает.  Все делают аборты. Новые люди не появляются. Газ это удобство. Будут люди жить в тепле и комфорте.
      21.04.2017 15:51
      0 | 0

  • Житель подземелья 
    А нужен ли будет газ в 2021 году, если население именно отдаленных территорий сокращается? Или кто-то думает, что проведи газ и люди сваливать перестанут? Отнюдь...
    21.04.2017 15:25
    0 | 0

  • romich 
    3500 рублей  за метр магистрального газопровода  вкупе с оборудованием, узлами и прочими финтифлюшками, что там у них.  Так какого х*я  за 10 метров до дома  требуют  150-200 тыщ?  Суки.
    21.04.2017 15:40
    0 | 1

    • god007 
      10 метров от от трубы. Но уже за кем-то проложенные трубы тоже надо платить. И это расстояние измерятся десятками, а порой и сотнями километров.
      21.04.2017 15:47
      0 | 0

  • RSERG 
    А вот Хрущев обещал, - " Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме". А Горбачев- " 1990 году у каждого будет отдельная квартира, у каждого члена семьи по комнате плюс еще одна". Чубайс две волги обещал. А уж сколько нам "Наш Дом — Росси́я", а потом и  ЕР наобещала и не сосчитать.
    21.04.2017 15:59
    0 | 0

    • god007 
      Скоро газ будет в каждой деревне. Молодежь из Жарковского уезжает в Москву на заработки, снимая квартиры у москвичей. Москвичи сдают квартиры в аренду жителям Жарковского, приехавшим в Москву на заработки. На вырученные деньги жители Москвы скупают недвижимость в селах и деревнях и безбедно живут в деревнях и селах на деньги, которые им зарабатывают жители поселка Жарковский. Но только Москвичи не хотят топить печку и предпочитают жить в благоустроенных домах. Для этого и нужен ГАЗ.
      21.04.2017 16:06
      0 | 1

      • 1% 
        god007, а давай тебе позвонит Евгений Вольнов и ты выложишь запись разговора в общий форум? Исходя их твоих взглядов на жизнь ты именно тот, кого Вольнов ищет)
        21.04.2017 16:22
        0 | 0

  • obyvatel 
    Для газовиков это последний шанс заработать бабло, т.к. уже люди потихоньку начинают приспосабливаться жить без газа, с твердотопливными котлами, тепловыми насосами, печами длительного горения и т.д. Скоро этот газ нах не кому не нужен будет за такие деньги $$$$
    21.04.2017 16:25
    0 | 0
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