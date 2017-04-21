Cтроительство объектов Су-155 в Твери идет по графикам

В Твери провели выездную проверку строящихся домов Су-155. Завершение объектов находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени. В 2017-ом планируется сдать досрочно семь домов в микрорайонах «Мамулино-2», «Мамулино-3» и «Радужный». Такая договоренность достигнута на встрече главы региона и старшего вице-президента АКБ «Российский капитал» Олега Бетина в марте текущего года.

По информации проводившего проверку Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций, в настоящее время строительные работы на всех домах Су-155 в целом идут в соответствии с графиками.

В Мамулино-2 в 17-тиэтажном доме по ул. Оснабрюкская, 29 ведутся устройство перекрытий технического этажа, кирпичная кладка наружных стен 12 этажа, работы на электрических и вентиляционных сетях, монтаж внутренних стен и перегородок, делается кровля.

В Мамулино-3 по первой, шестой и седьмой позициям на ул. Оснабрюкская монтируются стеновые панели на разных этажах. По первой позиции (17-тиэтажный 271-квартирный дом) уже начаты работы на внутренних сетях, идет монтаж лифтов, входных групп и др.

В микрорайоне «Радужный» по ул. Хромова, 27, кор. 2 делают перекрытия 11-го этажа, армирование стен и колонн 12-го из 17-ти, кирпичная кладка наружных стен 8-го этажа.

В 82-ом доме на ул. 2-я Красина обустраивают перекрытия 12 этажа, вентиляционные шахты, выполняется кирпичная кладка наружных стен девятого этажа, монтаж внутренних стен и перегородок.

Высокая степень готовности у объекта по ул. Хромова,29 (18-тиэтажный 123-квартирный дом). Здесь выполнена кирпичная кладка наружных стен, завершен монтаж оконных блоков, водопроводной сети, сделана кровля. Построен индивидуальный тепловой пункт, обустроена наружная теплотрасса. Начаты внутренние отделочные работы. Объект планируется ввести уже в июне текущего года.