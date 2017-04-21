В Тверской области в 2016 году прокуратура нашла 904 нарушения законов об охране здоровья детей

В Тверской области проживает более 242 тысяч детей, медицинскую помощь которым оказывают в 42 государственных учреждениях здравоохранения области. За 2016 год прокурорами выявлено 904 нарушения законов об охране здоровья детей, для их устранения внесено 176 представлений, в суды заявлено 86 исков, к административной ответственности привлечено 105 должностных лиц.

За последние 5 лет число детей в Твери увеличилось на 15%, а условия, позволяющие обеспечить удовлетворенность населения качественной медицинской помощью, не созданы. Амбулаторно-поликлиническая служба областного центра представлена 7 детскими поликлиниками и филиалами общей плановой мощностью 965 посещений в смену, однако фактическая посещаемость врачей составляет 1900 в смену.

Серьезные нарекания вызывает организация работы скорой медицинской помощи семьям с детьми. Выявлен факт незаконного отказа в выписке рецепта на лекарственный препарат, назначенный для лечения малолетнему ребенку; неиспользование медицинского оборудования; хранение медицинских препаратов с истекшим сроком годности.

Выявлены факты нарушений санитарных норм, нарушения пропускного режима лечебных учреждений, несвоевременного сообщения о том, что госпитализирован ребенок с признаками физического насилия, сообщает прокуратура Тверской области

