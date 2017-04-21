В Кимрах изъяли 127 килограммов незаконных яблок и груш

С 18 по 20 апреля сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям проводили рейды в торговых точках города Кимры, торгующих овощами и фруктами - так называемой, подкарантинной продукцией. В результате проверок изъяли следующую незаконную плодоовощную продукцию: свежие груши общим весом 40,7 кг и яблоки - 86,2 кг. Фрукты неизвестного происхождения: на упаковочных ящиках этикетки сорваны, фитосанитарных документов нет.

Вся продукция, общим весом 126,9 кг, будет уничтожена в соответствии с законодательством РФ.