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В Кимрах изъяли 127 килограммов незаконных яблок и груш

21 Апреля 2017 12:47
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С 18 по 20 апреля сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям проводили рейды в торговых точках города Кимры, торгующих овощами и фруктами - так называемой,  подкарантинной продукцией. В результате проверок изъяли следующую незаконную плодоовощную продукцию: свежие груши общим весом 40,7 кг и яблоки - 86,2 кг. Фрукты неизвестного происхождения: на упаковочных ящиках этикетки сорваны, фитосанитарных документов нет.

Вся продукция, общим весом 126,9 кг, будет уничтожена в соответствии с законодательством РФ.

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Метки: россельхознадзор по тверской и псковской областям подкарантинная продукция фитосанитарный контроль
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Комментарии (6)

  • BARBAdos 
    у нас теперь продукты, как наркоту уничтожают. Блин, что то творится у нас в стране странное, в 90-е годы это бы кощунством назвали и преступлением против человечества...
    21.04.2017 13:10
    0 | 6

    • jazz-y 
      Кощунством и преступлением называют. Но не те.
      21.04.2017 14:11
      0 | 3

  • pessimist 
    Россельхознадзор подобными реляциями лишь разжигает ненависть и озлобление малоимущих граждан к органам гос.власти. Ну сколько можно над людьми глумиться? Множество детей даже забыли вкус этих фруктов. Ну подкарантинные, ну нашли, ну уничтожили. Понятно - работа у вас такая. Но зачем же об этом звонить во все колокола  с достойным идиотов постоянством?
    21.04.2017 13:59
    0 | 5

  • kudimov 
    На самом деле наказываем сами себя. В январе был в Белоруссии, яблочки в пересчете на наши деньги -  по 40 руб/кг., кожица тонкая, как в дачных в сезон, вкусные.
    21.04.2017 14:06
    0 | 3

  • peshehod 
    Изымали яблоки и груши,
отвезли на свалку за рекой.
И под трактор, словно ножки Буша,
бросили - одну да за другой.

Их давили - песню заводили
про духовность, скрепы и т.п.
И про то, что авторов идеи
надо бы отправить в ЛТП.

Ой ты, песня, песенка бессилья,
ты лети за ясным солнцем вслед.
Над страной по имени Россия
правят бал маразм, а также бред.
    21.04.2017 15:38
    0 | 3

  • 1% 
    новый акт пищевого мазохизма) современная аналогия мема "назло бабушке отморозить уши"
    21.04.2017 16:16
    0 | 0
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