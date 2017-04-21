В Тверской области детей кормили едой с кишечными палочками и стафилококком

Торжокская прокуратура вместе с Роспотребнадзором по Тверской области проверила, чем кормят детей в «Гимназии №2», МБОУ СОШ №8, МБДОУ «Детский сад №1» города Торжка. Ревизоры взяли пробы готовых блюд и отправили их на исследования. В еде были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, стафилококк.

По данным фактам в Торжокский следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области направлено 3 материала в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ с постановлениями об уголовном преследовании по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.238 УК РФ, сообщает прокуратура Тверской области.