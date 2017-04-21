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70 ветеранов Великой Отечественной войны из Тверской области отдохнут в санатории «Карачарово»

21 Апреля 2017 12:07
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На отдых и лечение в санаторно-оздоровительный центр «Карачарово» уже приехали  33 ветерана Великой Отечественной войны из Тверской области. Всего в 2017 году в этой здравнице отдохнут 70 представителей поколения победителей.

Программа оздоровления ветеранов реализуется Союзным государством России и Белоруссии. Тверская область участвует в ней с 2010 года. Для направления тверских ветеранов в лучшие здравницы России и Белоруссии между Правительством Тверской области и постоянным комитетом Союзного государства ежегодно заключаются договоры о сотрудничестве.

За 7 лет участия в программе за счет средств бюджета Союзного государства оздоровление прошли 513 ветеранов, проживающих в Тверской области и имеющих медицинские показания на лечение. Помимо лечебных процедур для участников войны в санаториях организуются экскурсии, творческие вечера, встречи с молодежью.

Списки ветеранов и инвалидов, направляемых на лечение, формируются тверским региональным отделением Фонда социального страхования РФ в порядке очередности. Доставляют ветеранов к месту лечения и обратно органы социальной защиты региона. Сообщает Пресс-служба Правительства Тверской области

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Метки: ветераны отдых и лечение ветеранов ВОВ Карачарово
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