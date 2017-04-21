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Зубцов стал Городом воинской доблести

21 Апреля 2017 11:35
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С инициативой о присвоении Зубцову регионального звания «Город воинской доблести» выступили сами жители, ветераны и молодежные организации Зубцовского района. После одобрения областным оргкомитетом «Победа» необходимые документы были направлены в Законодательное Собрание. Решением депутатов регионального парламента Зубцов стал вторым в Тверской области городом воинской доблести.

Героические сражения на зубцовской земле внесли значительный вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов. Советские войска смогли ликвидировать плацдарм противника на левом берегу Волги, сковать крупные силы группы армий «Центр» и притянуть в район проведения операций 12 немецких дивизий с других участков, в том числе с юга страны, готовившихся к переброске на Сталинградское направление.

На территории района пали десятки тысяч советских солдат и мирных жителей. Более 11 тысяч зубчан были мобилизованы в ряды Красной Армии, около половины из них не вернулись с полей сражений. В годы оккупации было сожжено 116 населенных пунктов района.

Жители бережно хранят память о защитниках Отечества. В ноябре 2016 года на мемориальном комплексе в селе Погорелое Городище впервые зажжен огонь памяти и открыта 10-метровая Стена памяти, увековечивающая имена 1 800 земляков, не вернувшихся с Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На территории района ведутся поисковые работы. На протяжении 26 лет ежегодно проходит Вахта памяти.

Первым в Тверской области городом воинской доблести стал Белый. Почетное звание было присвоено в феврале 2017 года.

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Метки: зубцов город воинской доблести
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