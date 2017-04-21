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Руководство Следственного управления Тверской области отчиталось о доходах

21 Апреля 2017 11:36
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Сведения о доходах и имуществе руководство Тверского СК опубликованы на официальном сайте ведомства.

Кубляков А.А., руководитель следственного управления заработал в 2016 году 2 705 180,15 рублей. В собственности квартира 130,2 кв.м.

Захаров С.А., первый заместитель руководителя следственного управления, за прошлый год заработал 2 346 429,15 рублей. В собственности у него квартира 130,2 кв.м. и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Соболев А.М., заместитель руководителя следственного управления. Его доход составил 6 758 326,92 рублей. В собственности – две квартиры 40,4 кв.м. и 142,5 кв.м.

Черненко А.Н., заместитель руководителя следственного управления, заработал 2 255 579,29 рублей. В собственности автомобиль Mitsubishi Pajero. А также в пользовании три квартиры 39,9 кв.м., 63 кв.м. и 46 кв.м.

Подробнее ознакомиться с движимым и недвижимым имуществом руководства, а также их жен и детей можно здесь.

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Метки: сведения о доходах противодействие коррупции доходы руководства
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Комментарии (14)

  • Dobry кrtek 
    Ясен пень, это докторишки с педагогишками могут быть почти нищими, а этим нельзя-с..)))
    21.04.2017 11:42
    0 | 9

  • VIRRA-EL_ 
    Было бы неплохо посмотреть доходы уборщиц и простых клерков, а то по таким декларациям складывается ощущение, что в Тверской области живут исключительно одни миллионеры.
    21.04.2017 12:10
    0 | 3

  • god007 
    Уровень дохода зависит от занимаемой должности. Кто мешает дворникам и уборщицам занимать должности повыше и зарабатывать от 2 млн в год? Запрета такого нет. Только они не хотят работать начальниками и директорами, а хотят работать уборщицами.
    21.04.2017 12:17
    4 | 1

  • uabumoderoff 
    Надо писать:не заработал,а получил или заслужил.Они же не работают,а служат.
    21.04.2017 12:19
    0 | 3

    • god007 
      Не каждый хочет быть слугой и кому-то служить, прислуживать. 
Тот кто пересиливает себя, тот получается за это должное вознаграждение. 
И это справедливо.
      21.04.2017 12:28
      1 | 2

  • RVS 
    некуёва так лопатят
    21.04.2017 12:20
    0 | 5

  • CSM-101 
    Объясните это у них з/п такая, или это от написания книг и педагогической деятельности?
    21.04.2017 12:25
    0 | 5

    • god007 
      Это от работы зависит и от занимаемой должности. 
Часовая ставка уборщицы 65 рублей в час.
Часовая ставка продавца в магазине 100 рублей в час. 
Часовая ставка неквалифицированного рабочего 100 рублей в час
Часовая ставка высококвалифицированного рабочего со стажем от 10 лет 180 рублей в час.

Чем выше квалификация и занимаемая должность, тем выше довольствие. Каждый сам для себя решает сколько ему зарабатывать и кем работать. Некоторые хотят работать уборщицами, а зарабатывать как депутаты.
      21.04.2017 12:32
      1 | 1

      • 1% 
        god007, да ты деньгодел, как я посмотрю)) ты стремишься стать успешнее тимати или пока еще нет?
        21.04.2017 16:13
        0 | 0

  • zxcvbnm 
    В нынешних реалиях куда показательнее отчет о доходах родных и близких чиновников.
    21.04.2017 13:15
    0 | 4

    • horton 
      Так им и положено отчитываться не только о себе, но и о доходах супруги(а) и несовершеннолетних детей...)
А вот про дядь-теть не надо, да...)
      21.04.2017 14:01
      0 | 1

      • zxcvbnm 
        Только насколько я помню не положено, а рекомендовано. Согласно закона о защите персональных данных они могут информацию о доходах своих близких не давать.
        21.04.2017 15:09
        0 | 0

        • horton 
          Не уверена, что Рекомендовано, но в детально закон не вникала... http://base.garant.ru/70271682/#text
          21.04.2017 15:30
          0 | 0

  • Ferapont 
    Гляжу, второй зам переплюнул шефа в доходе в 2.5 раза.
Интересно, чем он таким ценным и пользительным для общества занимается в СУ, что в месяц больше чем полляма получает, а супруга на Фаэтоне разъезжает ?
∙
ПыСы. Если судить по творящимся делам в Твери и области, по количеству закрытых воришек шоколадок из универсамов и бесконечной веренице отпущенных агнецов с миллионно-миллиардными хищениями без каких-либо для них последствий, удивляет супер-эффективность работы следаков, а уж зарплата руководства поражает до неприличия.
    21.04.2017 14:00
    0 | 4
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