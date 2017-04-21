Руководство Следственного управления Тверской области отчиталось о доходах

Сведения о доходах и имуществе руководство Тверского СК опубликованы на официальном сайте ведомства.

Кубляков А.А., руководитель следственного управления заработал в 2016 году 2 705 180,15 рублей. В собственности квартира 130,2 кв.м.

Захаров С.А., первый заместитель руководителя следственного управления, за прошлый год заработал 2 346 429,15 рублей. В собственности у него квартира 130,2 кв.м. и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Соболев А.М., заместитель руководителя следственного управления. Его доход составил 6 758 326,92 рублей. В собственности – две квартиры 40,4 кв.м. и 142,5 кв.м.

Черненко А.Н., заместитель руководителя следственного управления, заработал 2 255 579,29 рублей. В собственности автомобиль Mitsubishi Pajero. А также в пользовании три квартиры 39,9 кв.м., 63 кв.м. и 46 кв.м.

Подробнее ознакомиться с движимым и недвижимым имуществом руководства, а также их жен и детей можно здесь.