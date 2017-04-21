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Тверичан приглашают на интерактивную выставку гаджетов «60 МИНУТ БУДУЩЕГО»

Тверичан приглашают на интерактивную выставку гаджетов «60 МИНУТ БУДУЩЕГО» - ТИА
21 Апреля 2017 11:31
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С 3 мая по 18 июня в ТЦ "Универ" открывает свои двери интерактивная выставка гаджетов «60 МИНУТ БУДУЩЕГО». Полную информацию вы сможете найти по ссылке
 
Выставка «60 МИНУТ БУДУЩЕГО» проходит абсолютно в новом формате. Это целое интерактивное пространство будущего, куда можно будет окунуться с головой, увидеть фантастические устройства и приборы, а главное - большинство экспонатов вы сможете примерить, потрогать и опробовать на себе!

Гости выставки смогут:
- примерить очки-инвертоскопы, переворачивающие мир,
- погрузиться в виртуальную реальность,
- увидеть летающий скейтборд,
- открыть для себя дополненную реальность,
- научиться управлять предметами жестами и силой мысли,
- опробовать транспорт будущего,
- заглянуть на орбитальную станцию МКС. 

Выставка будет открыта в ТЦ "Универ" (ул. Желябова, 28) с 10:00 до 20:00 без выходных.
Телефон для справок и записи групп: 8-800-555-11-57

Стоимость Билетов: групповой - 170 рублей; детский - 200 рублей; взрослый - 250 рублей.
Успей выйграть пригласительные билеты на открытие выставки "60 МИНУТ БУДУЩЕГО"! 

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Метки: интерактивная выставка в твери 60 минут будущего тц универ выставка гаджетов в твери виртуальная реальность
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Комментарии (1)

  • RSERG 
    Медведева пригласите на эту выставку, он большой любитель гаджетов.
    21.04.2017 13:59
    0 | 2
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