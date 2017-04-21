Тверичан приглашают на интерактивную выставку гаджетов «60 МИНУТ БУДУЩЕГО»

С 3 мая по 18 июня в ТЦ "Универ" открывает свои двери интерактивная выставка гаджетов «60 МИНУТ БУДУЩЕГО». Полную информацию вы сможете найти по ссылке.



Выставка «60 МИНУТ БУДУЩЕГО» проходит абсолютно в новом формате. Это целое интерактивное пространство будущего, куда можно будет окунуться с головой, увидеть фантастические устройства и приборы, а главное - большинство экспонатов вы сможете примерить, потрогать и опробовать на себе!

Гости выставки смогут:

- примерить очки-инвертоскопы, переворачивающие мир,

- погрузиться в виртуальную реальность,

- увидеть летающий скейтборд,

- открыть для себя дополненную реальность,

- научиться управлять предметами жестами и силой мысли,

- опробовать транспорт будущего,

- заглянуть на орбитальную станцию МКС.

Выставка будет открыта в ТЦ "Универ" (ул. Желябова, 28) с 10:00 до 20:00 без выходных.

Телефон для справок и записи групп: 8-800-555-11-57

Стоимость Билетов: групповой - 170 рублей; детский - 200 рублей; взрослый - 250 рублей.

Успей выйграть пригласительные билеты на открытие выставки "60 МИНУТ БУДУЩЕГО"!