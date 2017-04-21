На майские праздники в Твери будут проходить тематические ярмарки

С 27 апреля по 1 мая и с 5 по 9 мая в Твери пройдут тематические ярмарки к празднику Весны и Труда и ко Дню Победы. Постановления об их организации глава администрации города Алексей Огоньков подписал 14 апреля.

Ярмарки будут проходить на одном и том же месте - напротив домов №№ 5 и 7 по улице Новоторжской, между памятником Семье и Центральным фонтаном. На площадке предусмотрены 20 торговых мест, которые будут предоставляться предпринимателям бесплатно. Ярмарки будут работать ежедневно с 10:00 до 19:00.