В Тверской области водитель "восьмёрки" устроил тройное ДТП и сам попал в больницу

20 апреля в Сонковском районе водитель "восьмёрки" устроил тройное ДТП и попал в больницу, сообщает пресс-служба УГИББ по Тверской области. В 01:00 на 4 км автодороги Сонково - Лаврово - Красный Холм 21-летний водитель "ВАЗ-2108" столкнулся с КАМАЗ-53213, стоявшим на попутной обочине из-за неисправности. После этого "ВАЗ" отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с "Mitsubishi Lancer" под управлением 40-летнего водителя.

Водители "КАМАЗа" и иномарки телесных повреждений не получили. Водитель "ВАЗа" был госпитализирован в ГБУЗ «Сонковская ЦРБ» с тяжелыми травмами.