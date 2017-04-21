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В Тверской области водитель "восьмёрки" устроил тройное ДТП и сам попал в больницу

В Тверской области водитель "восьмёрки" устроил тройное ДТП и сам попал в больницу - ТИА
21 Апреля 2017 09:53
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20 апреля в Сонковском районе водитель "восьмёрки" устроил тройное ДТП и попал в больницу, сообщает пресс-служба УГИББ по Тверской области. В 01:00 на 4 км автодороги Сонково - Лаврово - Красный Холм 21-летний водитель "ВАЗ-2108" столкнулся с КАМАЗ-53213, стоявшим на попутной обочине из-за неисправности. После этого "ВАЗ" отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с "Mitsubishi Lancer" под управлением 40-летнего водителя.

Водители "КАМАЗа" и иномарки телесных повреждений не получили. Водитель "ВАЗа" был госпитализирован в ГБУЗ «Сонковская ЦРБ» с тяжелыми травмами.

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Метки: дтп в тверской области гибдд по тверской области тройное дтп авария с пострадавшими
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Комментарии (4)

  • hell 
    КАМАЗ от удара устранил неисправность и уехал... На обочине ли стоял то, уж обочина там больно никакая... Это как же нестись нужно было, что стоящий КАМАЗ то не увидеть. без фар, что ли?! Да еще и встречный автомобиль найти на такой дороге в 1 ночи... мдааа...
    21.04.2017 10:41
    0 | 3

  • hockey 
    Чего они там в редакции курят? Написали про ВАЗ-2108, КАМАЗ-53213 и Mitsubishi Lancer, а на фотографии VW Jetta.
    21.04.2017 11:21
    0 | 3

    • Uylo_Yobannen 
      "Как рассказали в УГИБДД по Тверской области, 20 апреля на автодороге Осташков – Вязовня – Ясенское перевернулась легковушка. 41-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta, двигаясь в направлении от деревни Петриково в сторону деревни Вязовня, не справился с управлением на закруглении дороги. Машина выехала на встречную обочину, где вылетела с дороги и врезалась в дерево.
В результате водитель легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован в Осташковскую ЦРБ".

Так лучше?
      21.04.2017 11:54
      0 | 3

      • hockey 
        Да, так  на много лучше , продолжайте наблюдения!
        21.04.2017 13:25
        0 | 1
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