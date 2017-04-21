В Твери на пожаре в общежитиии спасатели вытащили 3-х человек

20 апреля, вечером, около 17.12, начался пожар в здании студенческого общежития на ул.2-ая Грибоедова в Твери. Как рассказали ТИА в ГУ МЧС по Тверской области, горела одна из жилых комнат на третьем этаже. Из общежития эвакуировали студентов - 58 человек. Троих вывели из задымлённого помещения сотрудники звена ГДЗС (газодымозащитная служба).
В 18.30 пожар был уже потушен, к счастью, на этот раз обошлось без погибших и пострадавших. Прична возгорания пока не установлена.
Комментарии (3)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Alx
21.04.2017 10:01
0
|
3
hell
21.04.2017 10:53
0
|
2
god007
21.04.2017 12:24
3
|
0