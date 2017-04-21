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В Твери на пожаре в общежитиии спасатели вытащили 3-х человек

21 Апреля 2017 09:49
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20 апреля, вечером, около 17.12, начался пожар в здании студенческого общежития на ул.2-ая Грибоедова в Твери. Как рассказали ТИА в ГУ МЧС по Тверской области, горела одна из жилых комнат на третьем этаже. Из общежития эвакуировали студентов - 58 человек. Троих вывели из задымлённого помещения сотрудники звена ГДЗС (газодымозащитная служба).

В 18.30 пожар был  уже потушен, к счастью, на этот раз обошлось без погибших и пострадавших. Прична возгорания пока не установлена.

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Метки: пожа в твери пожар в общежитии происшествие в твери эвакуировали студентов спасли людей на пожаре
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Комментарии (3)

  • Alx 
    В наши годы учеников 39-го ПТУ студентами не называли.
    21.04.2017 10:01
    0 | 3

    • hell 
      давно не ПТУ, а колледж им. Кайкова...),  а в 90 при ПТУ были лицейские группы, сама там получала первое образование, приравненное к техникуму после 11 класса 3 года обучения- Банковский служащий, специалист банковского дела...
      21.04.2017 10:53
      0 | 2

      • god007 
        интересно, а преподавали вам дисциплины банкиры или учителя, которые не имели никогда никакого отношения к банковскому делу? это равносильно тому, что вас учил бы стоматологии водитель мусоровоза или грузчик-землекоп.
        21.04.2017 12:24
        3 | 0
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