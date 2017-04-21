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В Тверской области "ВАЗ" сбил лося, пострадала пассажирка легковушки

В Тверской области "ВАЗ" сбил лося, пострадала пассажирка легковушки - ТИА
21 Апреля 2017 09:43
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Фоторепортаж

20 апреля Тверской области произошло четыре аварии, в которых пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД. 

Около 22:00 на 200 км федеральной автодороги М-9 «Балтия» Зубцовского района 20-летний водитель «ВАЗ-21091», двигаясь в сторону Зубцова, столкнулся с лосём, перебегавшим проезжую часть. Пострадала пассажирка отечественной легковушки - 24-летняя девушка, её госпитализировали.

Около 09:10 в Твери в районе дома 28 по набережной А. Никитина 28-летний водитель автобуса «Мерседес Бенц» резко затормозил, из-за чего в салоне с сидения упала 37-летняя пассажирка. Женщина самостоятельно обратилась в травматологический пункт 1-й ГБ, после осмотра отказалась от госпитализации.

Также 20 апреля на автодороге Осташков – Вязовня – Ясенское в Осташковском районе 41-летний водитель "Фольксваген Джетта" в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением на закруглении дороги, вылетел с проезжей части и врезался в дерево. Мужчина был госпитализирован в Осташковскую ЦРБ. 

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