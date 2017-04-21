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В Кувшиново планируют выращивать лосося, построить теплицы и открыть завод биопрепаратов

21 Апреля 2017 09:18
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Кувшиново Тверской области в ближайшие два года может стать площадкой для реализации сразу нескольких крупных инвестпроектов: в сфере растениеводства, рыбоводства и производства биопрепаратов.

Около 6,7 млрд. рублей предполагается направить на строительство комплекса для выращивания атлантического лосося, около 2,5 млрд рублей на строительство завода биопрепаратов, около 8 млрд рублей потратят на создание  тепличного хозяйства для выращивания овощей.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры для этих целей позволит создать в период с 2017 по 2019 годы около 380 рабочих мест.

Подготовлен пакет документов для получения моногородом Кувшиново статуса территории опережающего социально-экономического развития. Сейчас он находится на предварительной экспертизе в Министерстве экономического развития РФ. Получение нового статуса территории позволит привлечь дополнительные инвестиции в экономику области.

Работа по повышению инвестиционной привлекательности в 2017 году будет вестись и в других моногородах Тверской области - Западной Двине, Удомле, поселках Великооктябрьский Фировского района, Калашниково Лихославльского района, Жарковский, Спирово. Общая численность населения этих территорий 62,3 тысяч человек, это почти 5% населения региона, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области

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Метки: лосось кувшиново завод биопрепаратов теплицы
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Комментарии (8)

  • blkm 
    "В Кувшиново планируют выращивать лосось" !!!! А что за зверь такой ?
    21.04.2017 09:48
    0 | 3

    • horton 
      Ну можа просто не знают, как склоняется слово по падежам... Что Вы сразу? ))
      21.04.2017 09:51
      0 | 3

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Выращивать лосось, построить теплиц и открыть завод биопрепарат. Инвестиций серьёзный такой, да.
      21.04.2017 10:03
      0 | 11

      • Uylo_Yobannen 
        Вах, красыво сказал, слющай!
        21.04.2017 10:59
        0 | 1

  • 321pusk 
    Осталось теперь только туда доехать и не пробить колесо))))
    21.04.2017 11:27
    0 | 3

  • hockey 
    Новость про инвестиции на 17,2 млрд засунули в дебри вместе с новостью о том что нашли угнанную Ниву, зато на главной супер новость про то, что вандалы сломали трубу в фонтане. Ну просто ППЦ труба за 500 рублей и 5 минут сварки и 17,2 миллиардов. Вот так нам и создают негативный информационный фон. Создают нам впечатление что мир вокруг рушится и кругом одно насилие.
    21.04.2017 11:32
    0 | 1

    • horton 
      Вас услышали. Получите "Кузькину мать" )))
      21.04.2017 11:51
      0 | 2

  • evgen69 
    там недавно молокозавод открыли, он вообще работает ?
    21.04.2017 12:29
    0 | 1
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