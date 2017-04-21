В Кувшиново планируют выращивать лосося, построить теплицы и открыть завод биопрепаратов

Кувшиново Тверской области в ближайшие два года может стать площадкой для реализации сразу нескольких крупных инвестпроектов: в сфере растениеводства, рыбоводства и производства биопрепаратов.

Около 6,7 млрд. рублей предполагается направить на строительство комплекса для выращивания атлантического лосося, около 2,5 млрд рублей на строительство завода биопрепаратов, около 8 млрд рублей потратят на создание тепличного хозяйства для выращивания овощей.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры для этих целей позволит создать в период с 2017 по 2019 годы около 380 рабочих мест.

Подготовлен пакет документов для получения моногородом Кувшиново статуса территории опережающего социально-экономического развития. Сейчас он находится на предварительной экспертизе в Министерстве экономического развития РФ. Получение нового статуса территории позволит привлечь дополнительные инвестиции в экономику области.

Работа по повышению инвестиционной привлекательности в 2017 году будет вестись и в других моногородах Тверской области - Западной Двине, Удомле, поселках Великооктябрьский Фировского района, Калашниково Лихославльского района, Жарковский, Спирово. Общая численность населения этих территорий 62,3 тысяч человек, это почти 5% населения региона, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области