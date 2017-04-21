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Тверские спортсмены привезли 5 медалей с чемпионата России по универсальному бою

21 Апреля 2017 08:54
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17 апреля в городе Медынь Калужской области завершился чемпионат России по универсальному бою среди мужчин и женщин, в котором приняли участие около 400 спортсменов.

Тверские спортсмены выступили успешно и завоевали в общей сложности пять медалей - две золотых и три серебряных. В дисциплине "универсальный бой" в весовой категории до 60 кг победителем стал Квачёв Александр.
Брагин Роман, представляющий Тверь и Рязань параллельным зачетом, первенствовал в весовой категории до 80 кг в дисциплине «универсальный бой «лайт».
Серебряными медалистами стали Нуралиев Ботыр (80 кг), Алексеенко Ангелина (Зубцов, 63 кг) и Баранова Мария (Зубцов, +78 кг), сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

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Метки: универсальный бой
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Комментарии (2)

  • below 
    Молодцы земляки! С победой!
    21.04.2017 09:04
    0 | 3

  • horton 
    "Брагин Роман, п̼р̼е̼д̼с̼т̼а̼в̼л̼я̼ю̼щ̼и̼й̼ ̼Т̼в̼е̼р̼ь̼ ̼и̼ ̼Р̼я̼з̼а̼н̼ь̼   параллельным зачетом..."
И кто ж тогда первый: Тверь или Рязань??? )
    21.04.2017 09:14
    0 | 3
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