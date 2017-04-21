Тверские спортсмены привезли 5 медалей с чемпионата России по универсальному бою

17 апреля в городе Медынь Калужской области завершился чемпионат России по универсальному бою среди мужчин и женщин, в котором приняли участие около 400 спортсменов.

Тверские спортсмены выступили успешно и завоевали в общей сложности пять медалей - две золотых и три серебряных. В дисциплине "универсальный бой" в весовой категории до 60 кг победителем стал Квачёв Александр.

Брагин Роман, представляющий Тверь и Рязань параллельным зачетом, первенствовал в весовой категории до 80 кг в дисциплине «универсальный бой «лайт».

Серебряными медалистами стали Нуралиев Ботыр (80 кг), Алексеенко Ангелина (Зубцов, 63 кг) и Баранова Мария (Зубцов, +78 кг), сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области