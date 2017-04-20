Тверские баскетболисты - победители Межрегиональной детской баскетбольной лиги

В Твери завершился финальный этап Межрегиональной детской баскетбольной лиги (МДБЛ) среди юношей до 14 лет. В финале приняли участие шесть команд из Твери, Максатихи, Удомли, ЗАТО Озерный и Великого Новгорода. Победила команда ДЮСШ «Лидер» (Тверь), серебряные медали завоевали баскетболисты ЗАТО Озерный, третьими стал БК имени С.А. Яшкина (В. Новгород), сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области