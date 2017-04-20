Несанкционированные лагеря в Тверской области станут официальными

Организаторов несанкционированных детских лагерей в Тверской области обяжут официально оформить документы. Об этом сегодня, 20 апреля, заявил Губернатор Игорь Руденя на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Тверской области, посвященного летней оздоровительной кампании.

В прошлом году в Тверской области было выявлено 8 несанкционированных лагерей и мест отдыха детей в Кимрском, Рамешковском, Торопецком, Зубцовском, Калининском районах.

Всего в 2017 году в регионе будут действовать 23 загородных оздоровительных лагеря, 521 лагерь с дневным пребыванием, 62 лагеря труда и отдыха, 54 палаточных. Оздоровление детей организуют в 12 санаториях, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области