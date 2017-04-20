В Тверь на конкурс детского танца приедут телезвезды

22 апреля в 11.00 в тверском дворце культуры «Пролетарка» пройдет VIII областной конкурс детских хореографических коллективов «Краски радуги», в котором примут участие около 700 юных танцоров из разных уголков Верхневолжья.

Конкурс проводится тверским областным Домом народного творчества совместно с Правительством региона. В нем примут участие более 30 коллективов из Твери, Торжка, Вышнего Волочка, Ржева, Молоковского, Весьегонского, Сандовского, Кашинского, Лихославльского, Нелидовского, районов. Участники выступят в двух номинациях:современная хореография и эстрадный танец.

Также состоится мастер-класс по современному танцу для руководителей хореографических коллективов, преподавателей детских школ искусств. Занятие проведет участник телешоу «Танцы на ТНТ, второй сезон», «Танцуй» на первом канале, чемпион России по хип-хопу Александр Борисюк. Он же войдет в состав жюри конкурса. Также мастерство участников будут оценивать заведующая отделом хореографического искусства государственного российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Анна Калыгина, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы среди профессионалов по бальным танцам, режиссер, хореограф-постановщик танцевальных телепроектов Арсен Агамалян и другие специалисты. Сообщает пресс-служба Правительства Тверской области