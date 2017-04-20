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Тверская лыжница Наталья Непряева вошла в состав сборной России и теперь будет готовиться к олимпийскому сезону-2017/18

Тверская лыжница Наталья Непряева вошла в состав сборной России и теперь будет готовиться к олимпийскому сезону-2017/18 - ТИА
20 Апреля 2017 18:51
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Фоторепортаж

19 апреля в Москве прошел тренерский совет Федерации лыжных гонок России, на котором был сформирован состав национальной сборной для централизованной подготовки к олимпийскому сезону-2017/18. В сборную команду России вошли 25 мужчин и 17 женщин, которые будут тренироваться в пяти группах под руководством разных наставников. Тверская лыжница Наталья Непряева, которая в минувшем сезоне успешно выступила на чемпионате России и в финале Кубка страны, вошла в группу тренера Юрия Бородавко, сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области

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Метки: наталья непряева лыжница
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Комментарии (5)

  • kudimov 
    Выйти бы ей замуж за Фуркада или за какого-нибудь Хаатестада, то точно карьера бы срослась....)
    20.04.2017 19:03
    4 | 1

    • buch 
      И так срастется. Зачем ТИА обрезало фото?  
А так то и вопросов о дальнейшем трудоустройстве не возникает. Как минимум, депутат. ;)
      Прикрепленные изображения:
      20.04.2017 19:20
      0 | 3

  • buch 
    К чему эта новость?
Тверская лыжница Непряева подалась вслед за Епишиным и теперь выступает за Московскую область. 
Ибо Фуркад женат и имеет уже 2 дочерей. У Ола Виген тоже есть дама сердца. И только Епишин , как настоящий российский политик, одинок... Может Рудене удастся её вернуть в родные пенаты?
    20.04.2017 19:16
    0 | 3

  • Dobry кrtek 
    Очередная "клишина", великим "достижениям" которой мы все должны радоваться. Тама ещё одна была, тожа звязда местная.)
    Прикрепленные изображения:
    20.04.2017 19:30
    0 | 5

    • ilich 
      Ага, тут некоторые связали всю свою жизнь с Тверским спортом... 
Теперь один штраф платить будет, остальные  зону топтать лет 6 ...
      20.04.2017 20:44
      0 | 2
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