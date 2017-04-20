Тверская лыжница Наталья Непряева вошла в состав сборной России и теперь будет готовиться к олимпийскому сезону-2017/18

19 апреля в Москве прошел тренерский совет Федерации лыжных гонок России, на котором был сформирован состав национальной сборной для централизованной подготовки к олимпийскому сезону-2017/18. В сборную команду России вошли 25 мужчин и 17 женщин, которые будут тренироваться в пяти группах под руководством разных наставников. Тверская лыжница Наталья Непряева, которая в минувшем сезоне успешно выступила на чемпионате России и в финале Кубка страны, вошла в группу тренера Юрия Бородавко, сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области