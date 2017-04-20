Игорь Руденя поручил создать условия для купания детей в загородных лагерях

В лагерях Тверской области должны быть организованы места для купания детей в соответствии со всеми нормативами и требованиями. Такое поручение дал губернатор Игорь Руденя 20 апреля на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка. Главной темой стала организация отдыха детей в летом.

На связь с главой региона вышли все муниципальные образования области, где действуют загородные оздоровительные учреждения. Обсуждали ключевые аспекты подготовки к кампании. Главное направление работы – обеспечение комплексной безопасности лагерей. Особое внимание необходимо уделить доставке детей к местам отдыха, подбору квалифицированных кадров, организации питания и водоснабжения в лагерях. В частности, в прошлом году со стороны Роспотребнадзора были нарекания по питанию в лагерях Лесного, Осташковского и других районов.

На заседании речь шла и об организации мест для купания. Как сообщила Министр образования Тверской области Наталья Сенникова, многие лагеря находятся в непосредственной близости от водоемов, однако не везде созданы условия для купания детей. В ряде учреждений есть каркасные бассейны.

- В Тверской области множество водоемов, рек и озер. Вызывает непонимание тот факт, что в наших детских лагерях нет организованных мест для купания. Необходимо проанализировать опыт по обустройству пляжей в муниципалитетах, разработать типовой проект, – поручил Игорь Руденя.

Соответствующие рекомендации и разъяснения будут направлены руководителям районов. Министерству образования поручено составить свод заявок от территорий, в которых возможно организовать купание в летних лагерях.