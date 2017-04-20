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Бывший гендиректор ОАО «Савеловский машиностроительный завод» Сергей Чижиков вместе с сообщником похитил 127 млн. рублей

20 Апреля 2017 16:31
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Бывший гендиректор ОАО «Савеловский машиностроительный завод» Сергей Чижиков подал апелляцию в  Тверской областной суд: он хочет обжаловать приговор Кимрского городского суда, который признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

С 5 октября 2010 по 1 января 2012 года генеральный директор ОАО «СМЗ» Чижиков в сговоре с заместителем главного конструктора предприятия Фатеевым предоставили в Министерство промышленности торговли РФ подложные документы о якобы выполнении заводом и Московским государственным технологическим университетом «СТАНКИН» работ по госконтрактам. Договоры были заключены 30 марта 2010 года между ОАО «СМЗ» и Минпромторгом России на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере станкостроения. В итоге подельники похитили бюджетные деньги - 127 млн.рублей, выделенные в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологическая база».

Приговором городского суда Сергею Чижикову назначено наказание - 4 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 400 тысяч рублей.

Ранее, 30 ноября 2016 года, заместитель главного конструктора предприятия Фатеев был приговорён к аналогичному наказанию.

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Метки: ОАО «Савеловский машиностроительный завод» сергей чижиков мошенничество
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Комментарии (2)

  • peshehod 
    Молодец. Нормальный приварок к пенсии.
    20.04.2017 17:09
    0 | 4

  • aldan 
    Денег нет, но вы живите. (Бракованный айфончик)
    20.04.2017 20:25
    0 | 2
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