В тверской библиотеке им.Герцена наступят библиосумерки

21 апреля в 18.00 в Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена наступят Библиосумерки! Сотрудники библиотеки обещают, что будет весело и интересно. Гостей ждет:

﻿Выступление спортсменов Федерации спортивно-прикладного собаководства с их питомцами;

Кукольный театр для самых маленьких;

Научные эксперименты от «Эксперименториума»;

Увлекательные мастер-классы;

Рисование песком от студии «Песочные фантазии»

