В тверской библиотеке им.Герцена наступят библиосумерки

21 апреля в 18.00 в Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена наступят Библиосумерки! Сотрудники библиотеки обещают, что будет весело и интересно. Гостей ждет:
- Выступление спортсменов Федерации спортивно-прикладного собаководства с их питомцами;
- Кукольный театр для самых маленьких;
- Научные эксперименты от «Эксперименториума»;
- Увлекательные мастер-классы;
- Рисование песком от студии «Песочные фантазии»
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