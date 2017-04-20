Энергетики Тверьэнерго построят первую в тверском регионе заправку для электромобилей

В рамках инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2017 год в Тверской области будет введен в работу запатентованный зарядный комплекс для электромобилей. Он будет включать в себя расположенные в одном корпусе комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, инновационную систему ограничения тока зарядки при перегрузке силового трансформатора и две точки подключения для электротранспорта. В ближайшее время энергетики приступят к разработке проектно-сметной документации.

Известно, что первый в Верхневолжье заправочный комплекс для электрокаров появится в Торжокском районе вблизи автодороги М-10 «Россия». По информации управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго», монтажно-строительные работы планируется завершить в четвертом квартале 2017 года.

Напомним, что опыт строительства зарядных станций в ПАО «МРСК Центра» уже есть. Так, в конце мая 2016 года в Орле в тестовом режиме заработала заправочная станция для электромобилей, совмещенная с существующей трансформаторной подстанцией.