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Энергетики Тверьэнерго построят первую в тверском регионе заправку для электромобилей

20 Апреля 2017 15:21
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В рамках инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2017 год в Тверской области будет введен в работу запатентованный зарядный комплекс для электромобилей. Он будет включать в себя расположенные в одном корпусе комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, инновационную систему ограничения тока зарядки при перегрузке силового трансформатора и две точки подключения для электротранспорта. В ближайшее время энергетики приступят к разработке проектно-сметной документации.

Известно, что первый в Верхневолжье заправочный комплекс для электрокаров появится в Торжокском районе вблизи автодороги М-10 «Россия». По информации управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго», монтажно-строительные работы планируется завершить в четвертом квартале 2017 года.

Напомним, что опыт строительства зарядных станций в ПАО «МРСК Центра» уже есть. Так, в конце мая 2016 года в Орле в тестовом режиме заработала заправочная станция для электромобилей, совмещенная с существующей трансформаторной подстанцией.

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Метки: электромобили мрск центра тверьэнерго тверьэнерго зарядный комплекс для электромобилей
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Комментарии (7)

  • Zorkiy 
    А я из такой "канистры" заправляюсь:
    Прикрепленные изображения:
    20.04.2017 17:10
    0 | 2

  • Varg 
    Ну теперь "Теслы" в Твери как грибы после дождя попрут.
    Прикрепленные видео:
    Тесла при -31.
    20.04.2017 18:29
    0 | 4

  • _Gelsomino_ 
    Я конечно же за прогресс, но лучше уж пусть построят первую в тверской области нормальную дорогу - от начала и до конца! С бесплатным проездом!
    20.04.2017 18:44
    0 | 5

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Не, нафиг эти инновации. Диды воевали с ухабами, и внуки будут. Освятить, и все дела.
      20.04.2017 18:55
      0 | 5

  • russs 
    В Удомле надо заряжать.
    Прикрепленные изображения:
    20.04.2017 19:45
    0 | 1

  • 1% 
    интересно, а сколько миллиардов будет стоить этот чардж и будет ли он работать в нашей, а не в пропагандонской реальности? и главное - ставь лайк если ты в Твери катаешь на "Тесле" или "Кванте")
    20.04.2017 20:15
    1 | 1

  • uabumoderoff 
    Ну все,теперь электричество подорожает.
    20.04.2017 20:42
    0 | 1
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