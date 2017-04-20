На ремонт дорог в Тверской области потратят более 3,3 млрд. рублей

В 2017 году на ремонт муниципальных и региональных дорог Тверской области предполагается потратить свыше 3,3 млрд рублей. Более 1,6 млрд из них пойдет на приведение в порядок дорог местного значения, порядка 1,7 млрд рублей - на ремонт региональных трасс. Вопрос обсуждался на заседании Правительства области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Масштабная кампания по приведению в порядок дорожной сети Тверской области начнется в мае.

Суммы, предусмотренные на ремонт дорожной сети, скорректированы в связи с поступлением поддержки из федерального бюджета, за счет экономии и перераспределения денег.

Так на заседании принято решение более 596,4 млн рублей из бюджета Тверской области, которые были предусмотрены на путепровод в Чуприяновке, направить на восстановление изношенных покрытий региональных дорог. Это связано с тем, что федеральный бюджет дал такую же сумму на объект в Чуприяновке.

С учетом поступившей федеральной поддержки, неиспользованных остатков за 2016 год и дополнительных доходов бюджет Дорожного фонда Тверской области в этом году пополнился еще на 999,1 млн рублей. Порядка 938,5 млн рублей из этой суммы направят на капитальный ремонт региональных автодорог.

Также предусмотрена модернизация дорожной передвижной лаборатории, отслеживающей качество ремонта и состояние трасс. Будет приобретено дополнительное оборудование: навигационная система, модуль лазерного сканирования, георадар. Это позволит повысить эффективность контрольных мероприятий. Свыше 60,6 млн рублей направят на завершение капитального ремонта моста через Волгу в Ржеве. Сообщает Пресс-служба Правительства Тверской области