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На ремонт дорог в Тверской области потратят более 3,3 млрд. рублей

20 Апреля 2017 15:47
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В 2017 году на ремонт муниципальных и региональных дорог Тверской области предполагается потратить свыше 3,3 млрд рублей. Более 1,6 млрд из них пойдет на приведение в порядок дорог местного значения, порядка 1,7 млрд рублей - на ремонт региональных трасс. Вопрос обсуждался на заседании Правительства области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Масштабная кампания по приведению в порядок дорожной сети Тверской области начнется в мае.
Суммы, предусмотренные на ремонт дорожной сети, скорректированы в связи с поступлением поддержки из федерального бюджета, за счет экономии и перераспределения денег.

Так на заседании принято решение более 596,4 млн рублей из бюджета Тверской области, которые были предусмотрены на путепровод в Чуприяновке, направить на восстановление изношенных покрытий региональных дорог. Это связано с тем, что федеральный  бюджет дал такую же сумму на объект в Чуприяновке.

С учетом поступившей федеральной поддержки, неиспользованных остатков за 2016 год и дополнительных доходов бюджет Дорожного фонда Тверской области в этом году пополнился еще на 999,1 млн рублей. Порядка 938,5 млн рублей из этой суммы направят на капитальный ремонт региональных автодорог.

Также предусмотрена модернизация дорожной передвижной лаборатории, отслеживающей качество ремонта и состояние трасс. Будет приобретено дополнительное оборудование: навигационная система, модуль лазерного сканирования, георадар. Это позволит повысить эффективность контрольных мероприятий. Свыше 60,6 млн рублей направят на завершение капитального ремонта моста через Волгу в Ржеве. Сообщает Пресс-служба Правительства Тверской области

 

 

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Метки: дороги деньги ремонт дорог
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Комментарии (6)

  • Leo-L 
    Блиныч, сам заголовок провоцирует на коммент - "потратят". Лучше бы заменить на "отремонтируют",  или даже "отремонтируют и не уведут" - далее по тексту.
    20.04.2017 16:35
    0 | 6

  • Житель подземелья 
    потратят - это хорошо, а сколько денег пойдет непосредственно на ремонт? тратить можно ой как по-разному.
    20.04.2017 16:39
    0 | 5

  • AnlimiT 
    Так-с, недавно была информация что почти 8 млпд рублей будет потрачено, куда большая половина делась?
    20.04.2017 18:48
    0 | 2

  • Serge 
    И как всегда,  весной 2018 года асфальт сойдет вместе со снегом. А  с ним и потраченные миллиарды... На 2018 год вновь выделят миллиарды... и так по кругу. Неужели нельзя сделать дороги, чтобы их не ремонтировать так часто. На М 11, да и на 10 асфальт служит несколько лет. А деньги пустить на ремонт придомовых дорог и т.д.
    20.04.2017 19:31
    0 | 2

    • AnlimiT 
      Увы, нам это только может снится. Ещё Салтыков-Щедрин говорил: что дороги созданы для воровства.
      20.04.2017 20:53
      0 | 2

  • 1% 
    причем это происходит каждый год уже много десятков лет и никто не замечает подвоха) так будет и в этот раз) а даже если кто-то и заметит, то ничего не предпримет... вообще, надо менять повестку на сплошной и повальный позитив. Про лыжников и детские танцы в нон-стоп режиме.
    20.04.2017 20:12
    0 | 1
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