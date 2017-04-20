В День Победы по Твери вновь пройдет «Бессмертный полк»

В этом году в День Победы Тверская область в третий раз присоединится к общероссийской акции «Бессмертный полк». По традиции с портретами своих дедов по центру Твери пройдут тысячи тверитян, неравнодушных к истории своей страны.

Сбор участников шествия 9 мая назначен на 14:30 у стелы «Город воинской славы» на ул.Советская. Начало движения в 15:00, колонна проследует к Обелиску Победы.

Принять участие в акции может любой желающий. Предварительная регистрация не требуется. Транспарант с портретом своего родственника – участника войны можно изготовить самостоятельно из ДВП, фанеры, пластика или любого другого материала. Организаторы советуют придерживаться следующих размеров: ширина 29 см, высота 43 см, длина ручки 50 см. На транспаранте вместе с фотографией можно указать информацию об участнике войны: фамилию, имя, отчество, звание, место службы в годы Великой Отечественной.

В прошлом году в Твери в этой акции приняли участие около 20 тысяч человек.

Информацию об участии можно получить, позвонив на горячую линию акции по телефону 8-904-008-85-41. Сообщает пресс-служба Правительства Тверской области