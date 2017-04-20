Тверской областной суд не разрешил Михаилу Тузову вернуться на пост главы Осташковского района

18 апреля Тверской областной суд поддержал решение Осташковского районного суда от 2 марта: глава Осташковского района и глава местной администрации Михаил Тузов по-прежнему отстранен от занимаемой должности, сообщает пресс-служба Тверского областного суда.

Напомним, уголовное дело в отношении главы Осташковского района Тверской области Михаила Тузова возбуждено по ч.2 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Это дело длится с 2014 года. Следствием установлено, что с октября по декабрь 2014 года Тузов допустил многочисленные нарушения при строительстве теплотрассы в городе Осташкове. Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов ООО «Ремстройкомплекс» в виде имущественного ущерба на сумму не менее 250 тысяч рублей, МП «Ремонтно-строительное предприятие» в виде ущерба на сумму не менее 412 тысяч рублей и администрации Осташкова на сумму не менее 1 миллиона 543 тысяч рублей.

Кроме того, теплотрасса была построена в период с 1 по 24 октября 2014 без проекта и необходимой для ее строительства технической документации, при этом теплотрасса незаконно была подключена к школе №1 Осташкова. В связи с этим в школе установилась низкая температура.

31 октября 2015 года при предъявлении обвинения Тузов попытался скрыться, но был задержан. Осташковский городской суд временно отстранил Тузова от занимаемой должности. Чиновник тщетно пытался обжаловать это решение в Тверском областном суде.