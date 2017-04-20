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Вандалы выломали кусок трубы в фонтане на набережной Афанасия Никитина

Вандалы выломали кусок трубы в фонтане на набережной Афанасия Никитина - ТИА
20 Апреля 2017 14:39
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Фоторепортаж

20 апреля подрядчик, выполняющим работы по подготовке к пуску фонтана на набережной Афанасия Никитина, обнаружил повреждение одной из подающих воду труб. Вероятнее всего, это результат действий вандалов.

Как сообщил глава администрация Заволжского района Дмитрий Синягин, выломан фрагмент трубы длиной около 50-70 сантиметров. В настоящее время подрядная организация проводит дополнительное обследование объекта с целью уточнения нанесённого вандалами ущерба и объёма необходимых ремонтных работ.

По предварительной оценке, произвести восстановление повреждённого участка удастся достаточно быстро, чтобы открыть фонтан, как и было запланировано, 1 мая. Тем не менее, бюджету из-за действий вандалов придётся понести незапланированные расходы. По факту повреждения фонтана администрацией района подано заявление в правоохранительные органы.

Порча фонтана на набережной Афанасия Никитина – далеко не первый акт вандализма в отношении элементов благоустройства Твери. Администрация города обращается к жителям с просьбой бережно относиться к своему городу и не быть равнодушными.

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Метки: фонтан вандализм фонтан на набережной фонтан в твери происшествие в твери
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Комментарии (1)

  • russs 
    У меня от таких контрастов рвёт крышу:
    Прикрепленные изображения:
    20.04.2017 14:57
    0 | 1
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