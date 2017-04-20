В Тверской области ожидается сильный ветер

Тверской гидрометцентр предупреждает, что утром и днем 21 апреля и в течение суток 22 апреля на территории Тверской области ожидается усиление юго-западного и западного ветра порывами до 15 м/сек. Погода в ближайшие дни существенно не изменится, будет прохладной и неустойчивой.

Так, сегодняшняя ночь с четверга на пятницу будет самой холодной (-7 градусов), далее ночи станут теплее: -2...+4. Температура воздуха в дневные часы ближайшие пять дней поднимется до +7 градусов. По прогнозам также нас ждут кратковременные осадки, облачность с прояснениями.