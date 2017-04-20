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В Тверской области ожидается сильный ветер

20 Апреля 2017 14:15
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Тверской гидрометцентр предупреждает, что утром и днем 21 апреля и в течение суток 22 апреля на территории Тверской области ожидается усиление юго-западного и западного ветра порывами до 15 м/сек. Погода в ближайшие дни существенно не изменится, будет прохладной и неустойчивой.

Так, сегодняшняя ночь с четверга на пятницу будет самой холодной (-7 градусов), далее ночи станут теплее: -2...+4. Температура воздуха в дневные часы ближайшие пять дней поднимется до +7 градусов. По прогнозам также нас ждут кратковременные осадки, облачность с прояснениями. 

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Метки: усиление втера штормовое предупреждение прогноз погоды погода в твери погода в апреле
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Комментарии (5)

  • rsv555 
    Так, сегодняшняя ночь с четверга на субботу будет самой холодной...
    20.04.2017 14:27
    0 | 5

  • below 
    Так, сегодняшняя ночь с четверга на субботу .... ТИА, сегодняшняя ночь - это с четверга на пятницу ))))
    20.04.2017 14:27
    0 | 3

  • Dobriy Doctor 
    В четверг ветром унесет, а к субботе вернет на землю!
    Прикрепленные изображения:
    20.04.2017 14:38
    0 | 0

  • horton 
    "Погода... существенно не изменится, будет... неустойчивой" - интересная формулировка )))
    20.04.2017 14:44
    0 | 2

    • kudimov 
      Тепла бы принес этот ветер, реально! Хоть уезжай на мпж на юга)
"Я уплываю, и время несет меня
С края на край,
С берега к берегу, с отмели к отмели...
Хортон, прощай!
Знаю, когда-нибудь с дальнего берега
Давнего прошлого
Ветер весенний ночной принесет тебе
Вздох от меня".......)
      20.04.2017 15:02
      0 | 0
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