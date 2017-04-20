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В Твери угнали Ниву и Инфинити

20 Апреля 2017 14:12
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Оба автомобиля воры угнали 19 апреля. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области, ВАЗ-21213 ( Нива) фиолетового цвета (У273МК69, 2002 года выпуска) угнали с ул. Розы Люксембург. Особые приметы автомобиля: на заднем стекле установлена светлая шторка, на капоте - пластиковый воздухозаборник. Диски автомобиля закрыты пластиковыми колпаками, с обеих сторон установлены подножки. Похищенный ВАЗ-21213 не тонирован.

Инфинити QX70 черного цвета (Н078РХ69, 2015 года выпуска) угнали с улицы 1-ая Суворова. Автомобиль не тонирован. Всю имеющуюся информацию о месте нахождения автомобилей необходимо оперативно сообщить в полицию по телефону:  8(4822)-58-59-30.

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Метки: угон угнали Ниву и Инфинити
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Комментарии (4)

  • below 
    Интересно, почему так выборочно пишут об угнанных машинах? Почему не пишут обо всех угонах? С чем связана такая избирательность?
    20.04.2017 14:30
    0 | 3

    • USSR 
      В ТИА особенно отмечают НЕ тонированные автомобили. Остальные не в счёт
      20.04.2017 14:49
      0 | 2

  • horton 
    "...фиолетового цвета ..." - ишь, какие неординарные колористы...))
    20.04.2017 14:48
    0 | 1

  • Buzzer 
    Ладно финик, но нива то какому отморозку понадобилась?
    20.04.2017 15:04
    0 | 0
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