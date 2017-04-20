В Твери угнали Ниву и Инфинити

Оба автомобиля воры угнали 19 апреля. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области, ВАЗ-21213 ( Нива) фиолетового цвета (У273МК69, 2002 года выпуска) угнали с ул. Розы Люксембург. Особые приметы автомобиля: на заднем стекле установлена светлая шторка, на капоте - пластиковый воздухозаборник. Диски автомобиля закрыты пластиковыми колпаками, с обеих сторон установлены подножки. Похищенный ВАЗ-21213 не тонирован.

Инфинити QX70 черного цвета (Н078РХ69, 2015 года выпуска) угнали с улицы 1-ая Суворова. Автомобиль не тонирован. Всю имеющуюся информацию о месте нахождения автомобилей необходимо оперативно сообщить в полицию по телефону: 8(4822)-58-59-30.