В Твери из-за «Открытия велосезона-2017» перекроют движение и запретят парковку

23 апреля в Твери пройдет традиционный городской праздник «Открытие Велосезона -2017». В этот день будет перекрыто движение и запрещена парковка всех автомобилей с 09.00 до 12.15 по улице Стадионной (в обоих направлениях) и улице Дорошиха. С 12.15 до 13.00 будут перекрыты улица Стадионная – Петербургское шоссе – Горбатый мост - спортивная площадка в окрестностях станции Дорошиха, по мере продвижения велоколонны, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области



