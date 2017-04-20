Роспотребнадзор рассказал, что делать, чтобы не заболеть бешенством

Ежегодно в Тверской области около 4,5 тысяч человек обращаются в больницы за помощью после укуса животными. Но реальная цифра укушенных и оцарапанных значительно выше. Если человека укусило, оцарапало, обслюнявило животное, больное бешенством, и он не обратился вовремя в больницу, то его ждет смерть. Вылечить бешенство нельзя.

Первое, что должен сделать человек, которого укусило, обслюнявило или поцарапало бездомное, дикое животное, или домашнее - это промыть рану под струей воды с мылом. После этого - немедленно обратиться в травматологический пункт. И обязательно необходимо пройти курс лечения антирабическими препаратами, которые назначит врач. Особенно, это касается, если укус совершен дикими или безнадзорными животными, за которыми невозможно наблюдать.

Если укусило известное животное, то прививки необходимо начать, а за животными в течение 10 дней наблюдать. Если оно осталось живым - прививки отменяют.

В отпуске за рубежом лучше воздержаться от контакта с экзотическими животными, они могут быть источником серьезных болезней. Отправляясь на дачу с четвероногим другом, нужно предварительно привить его от бешенства, сообщает Управление Роспотребнадзора по Тверской области