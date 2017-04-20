tvernews.ru
20 апреля Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери задержали банду, которая воровала аккумуляторы

20 Апреля 2017 13:09
Автор:

Несколько жителей Твери сообщило полиции, что кто-то из их автомобилей, припаркованных у дома, украл аккумуляторы. По подозрению в совершении этих преступлений задержаны четверо молодых людей в возрасте от 21 до 23 лет – жители Рамешковского района Тверской области и города Твери. Злоумышленники признались в содеянном и теперь находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», подозреваемым грозит до 5 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: воровали аккумуляторы кража аккумуляторов
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • Zorkiy 
    А как машины открывали?
    20.04.2017 13:19
    0 | 0

  • pessimist 
    Нездоровая тяга к слову "банда". Судя по тексту задержанным инкриминируют кражу, а не бандитизм.
    20.04.2017 13:19
    0 | 3

    • Leo-L 
      Да с бандой перегнули конечно. Еще написали бы, что обезвредили хунту) Воришки-шарамыжники обычные, испортили себе молодость, сядут, как пить дать
      20.04.2017 13:31
      0 | 2

  • russs 
    Банда, хунта, шайка-лейка,
Свора, кодла, синдикат,
Стая, сборище, орава -
Батарейку отключат!
    20.04.2017 14:11
    0 | 3
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Прямых выборов главы Твери не будет: депутаты городской Думы отозвали свою законодательную инициативу

2017-04-19 11:14
57

Ф.М. Достоевский: "Тверь в тысячу раз гаже"

2017-04-18 10:38
52

О воспитании, расстройствах и семейных проблемах "ниже пояса" в интервью ТИА с врачом-сексологом

2017-04-17 12:32
50

Игорь Руденя поздравляет верующих с праздником Светлого Христова Воскресения

2017-04-16 00:03
39

Перевозчики требуют полностью отменить систему «Платон»

2017-04-19 21:03
41

По Твери прошёл масштабный шухер

2017-04-16 10:04
36

ГИБДД: реконструкция "капель" у Южного путепровода снизит вероятность пробок и ДТП

2017-04-17 17:13
34

В Тверской области священники вместе с психологами будут проводить предабортные консультации женщин

2017-04-13 18:32
32

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100