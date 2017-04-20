В Твери задержали банду, которая воровала аккумуляторы

Несколько жителей Твери сообщило полиции, что кто-то из их автомобилей, припаркованных у дома, украл аккумуляторы. По подозрению в совершении этих преступлений задержаны четверо молодых людей в возрасте от 21 до 23 лет – жители Рамешковского района Тверской области и города Твери. Злоумышленники признались в содеянном и теперь находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», подозреваемым грозит до 5 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области