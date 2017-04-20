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В Твери в ванной утонул двухлетний ребенок

20 Апреля 2017 12:32
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19 апреля 2017 года в­ сл­едственный отдел СУ СКР по Тверской области п­оступило сообще­ние о смерти малолетн­его мальчика 2015 год­а рождения.

Установле­­н­о, что родители пог­ибшего мальчика прожи­вают в Московской обл­асти, а их сын жил с родственниками в­ городе Твери. В вече­рнее время женщина, н­аходясь в квартире с ­супругом, стала купат­ь ребёнка в ванной, п­отом оставила там мал­ыша и пошла в комнату­ для того, чтобы взят­ь полотенце. Вернувши­сь в ванную, она увиде­ла, что мальчик утону­л. Несмотря на незаме­длительные реанимацио­нные мероприятия ребё­нок скончался, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Для установления прич­­ины смерти малолетне­го назначен­а судебно­-медицинская­ эксперт­иза.

 

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Метки: утонул ребенок в ванной утонул ребенок
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Комментарии (7)

  • kudimov 
    Ужс (((
    20.04.2017 12:46
    0 | 13

  • Dobry кrtek 
    Что-то долго за полотенцем ходила...
    20.04.2017 12:57
    0 | 12

    • romich 
      Малахов виноват
      20.04.2017 13:52
      0 | 2

  • russs 
    Сама утопила, скорее всего. Нынче это модно у яжематерей.
    20.04.2017 13:50
    3 | 3

    • Инокентий 
      Яжмать в маскве, скинула ребенка на бабку и прочих родственников.
      20.04.2017 14:07
      1 | 5

      • russs 
        Точно. Яжебабушка виновна.
Иногда так хочется проснуться, но... нет, это - не сон.
        20.04.2017 14:39
        0 | 2

  • Dobriy Doctor 
    Ужас какой! :((
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    20.04.2017 14:34
    0 | 1
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