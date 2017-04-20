В Твери в ванной утонул двухлетний ребенок

19 апреля 2017 года в следственный отдел СУ СКР по Тверской области поступило сообщение о смерти малолетнего мальчика 2015 года рождения.
Установлено, что родители погибшего мальчика проживают в Московской области, а их сын жил с родственниками в городе Твери. В вечернее время женщина, находясь в квартире с супругом, стала купать ребёнка в ванной, потом оставила там малыша и пошла в комнату для того, чтобы взять полотенце. Вернувшись в ванную, она увидела, что мальчик утонул. Несмотря на незамедлительные реанимационные мероприятия ребёнок скончался, сообщается в пресс-релизе ведомства.
Для установления причины смерти малолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Dobriy Doctor
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20.04.2017 14:34
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