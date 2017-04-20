tvernews.ru
20 апреля Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В библиотеке им. А.М. Горького пройдёт ежегодный фестиваль чтения «Библионочь»

20 Апреля 2017 12:17
Автор:

21 апреля в Тверской областной библиотеке им. А.М. Горького состоится акция «Библионочь». Это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи расширяют время и формат своей работы. Главная тема акции в Тверской области – «Открытия».

Сегодня библиотеки вновь приобретают статус культурных центров в городах и поселениях тверского региона.  Программа акции «Библионочь» в Горьковке начнется в 19.00. Посетителей ждут интересные встречи, неформальные лекции, оригинальные театральные постановки, творческие мастер-классы, настольные игры, познавательные конкурсы и викторины, выставки и экскурсии.

Все абонементы будут работать до 12 часов ночи. До этого времени можно будет сдать и получить книги, а также записаться в библиотеку. Кроме того, запланирована акция «Ночь возвращенной книги».

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: библионочь-2017 библионочь библиотека горького
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Прямых выборов главы Твери не будет: депутаты городской Думы отозвали свою законодательную инициативу

2017-04-19 11:14
57

Ф.М. Достоевский: "Тверь в тысячу раз гаже"

2017-04-18 10:38
52

О воспитании, расстройствах и семейных проблемах "ниже пояса" в интервью ТИА с врачом-сексологом

2017-04-17 12:32
50

Игорь Руденя поздравляет верующих с праздником Светлого Христова Воскресения

2017-04-16 00:03
39

Перевозчики требуют полностью отменить систему «Платон»

2017-04-19 21:03
41

По Твери прошёл масштабный шухер

2017-04-16 10:04
36

ГИБДД: реконструкция "капель" у Южного путепровода снизит вероятность пробок и ДТП

2017-04-17 17:13
34

В Тверской области священники вместе с психологами будут проводить предабортные консультации женщин

2017-04-13 18:32
32

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100