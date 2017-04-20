В библиотеке им. А.М. Горького пройдёт ежегодный фестиваль чтения «Библионочь»

21 апреля в Тверской областной библиотеке им. А.М. Горького состоится акция «Библионочь». Это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи расширяют время и формат своей работы. Главная тема акции в Тверской области – «Открытия».

Сегодня библиотеки вновь приобретают статус культурных центров в городах и поселениях тверского региона. Программа акции «Библионочь» в Горьковке начнется в 19.00. Посетителей ждут интересные встречи, неформальные лекции, оригинальные театральные постановки, творческие мастер-классы, настольные игры, познавательные конкурсы и викторины, выставки и экскурсии.

Все абонементы будут работать до 12 часов ночи. До этого времени можно будет сдать и получить книги, а также записаться в библиотеку. Кроме того, запланирована акция «Ночь возвращенной книги».