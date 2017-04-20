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В 2017 году «Тверь Водоканал» промоет более 500 км сетей

20 Апреля 2017 11:22
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Фоторепортаж

Ежегодно в своей  производственной программе ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») реализует мероприятия по промывке водопроводных и канализационных сетей. Так, в этом году  предприятие планирует  промыть 543 км трубопроводов, их них -  323 км водопроводных и 220 канализационных.

Общая протяженность сетей городской системы водоснабжения и водоотведения составляет 1186 км, в профилактических целях  почти половина из них будет промыта.

- Промывка сетей необходима для предотвращения  образования засоров на канализационных сетях, а также для  удаления внутренних отложений на трубах, которые могут оказывать влияние на качество воды, подаваемой потребителям. Такие мероприятия способствуют снижению количества повреждений и необходимы для надежного  оказания услуг, - рассказала директор по производству ООО «Тверь Водоканал» Светлана Ермолаева.

Благодаря профилактической работе по промывке сетей количество повреждений на  сетях за последние 10 лет снизилось практически в два раза. Так, например, в 2007 году было зафиксировано более 1800 повреждений на водопроводных и 76 на канализационных сетях. По итогам 2016 года эти цифры составили 887 и 42 соответственно. При этом "Тверь Водоканал" взял дополнительно на свое обслуживание порядка 100 км ранее бесхозных городских сетей..

Ежегодно увеличивается и протяженность промытых предприятием сетей. Так, в 2017 по сравнению с предыдущим годом их станет больше на 25 километров.

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Метки: промывка труб промывка сетей водоканал тверьводоканал тверской водоканал
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Комментарии (1)

  • peshehod 
    А отмоет сколько?
    20.04.2017 13:00
    0 | 1
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