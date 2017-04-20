В Твери задержали преступную группу, которая зарегистрировала в хостелах 1500 нелегальных мигрантов

ФСБ России во взаимодействии со спецподразделением Росгвардии в Твери пресекли деятельность преступной группы, которая на протяжении длительного периода времени осуществляла незаконную легализацию в РФ иностранных граждан.

По данным следствия, члены преступной группы, используя помещения документ-центров, вели прием иностранных граждан, изготовляли документы для фиктивной постановки на миграционный учет, регистрации и трудоустройству. Для оформления регистрационных документов использовали хостелы, где и осуществлялась массовая постановка на учет иностранцев. В общей сложности ОПГ легализовала более 1500 мигрантов.

Во время обысков в местах проживания, хостелах и документ-центрах изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность. В отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Подобные преступления приводят к увеличению незаконных миграционных потоков в Тверскую область и РФ в целом. Таким образом могут проникать лица, находящиеся в розыске за совершение преступлений, представители международных террористических организаций, которые в дальнейшем занимаются пропагандой религиозно-экстремистской идеологии, вовлечением в террористическую деятельность граждан России, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Тверской области.