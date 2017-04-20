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В Твери задержали преступную группу, которая зарегистрировала в хостелах 1500 нелегальных мигрантов

20 Апреля 2017 11:05
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ФСБ России во взаимодействии со спецподразделением Росгвардии в Твери пресекли деятельность преступной группы, которая на протяжении длительного периода времени осуществляла незаконную легализацию в РФ иностранных граждан.

По данным следствия, члены преступной группы, используя помещения документ-центров, вели прием иностранных граждан, изготовляли документы для фиктивной постановки на миграционный учет, регистрации и трудоустройству. Для оформления регистрационных документов использовали хостелы, где и осуществлялась массовая постановка на учет иностранцев. В общей сложности ОПГ легализовала более 1500 мигрантов.

Во время обысков в местах проживания, хостелах и документ-центрах изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность. В отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Подобные преступления приводят к увеличению незаконных миграционных потоков в Тверскую область и РФ в целом. Таким образом могут проникать лица, находящиеся в розыске за совершение преступлений, представители международных террористических организаций, которые в дальнейшем занимаются пропагандой религиозно-экстремистской идеологии, вовлечением в террористическую деятельность граждан России, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Тверской области.

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Метки: фсб уфсб по тверской области нелегалы хостелы нелегальные мигранты фиктивная постановка на учет иностранного гражданина
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Комментарии (3)

  • romich 
    Крамола, конечно, но гнусные теракты  дают пенделя спецслужбам. Если только все эти многочисленные отчеты-не пиз**шь.
    20.04.2017 11:31
    1 | 4

  • morovavik 
    Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://upl.pp.ua/medico
    20.04.2017 11:51
    1 | 0

  • pitkin 
    Давно надо было этим заниматься, а не сейчас,когда толпы непонятных мигрантов заполнили наши города.Давно было известно,как мигранты получают документы и сдают экзамены по русскому языку.Никто не пошевелил пальцем.Видимо, кому-то это было выгодно...
    20.04.2017 14:11
    0 | 1
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