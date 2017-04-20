В Тверской области малоимущим студентам вернут деньги за проезд в пригородном транспорте

В 2017 году на компенсацию затрат на проезд в пригородном транспорте для иногородних студентов будет направлено 6,2 млн рублей из бюджета области. Это позволит компенсировать 100% стоимости более 13 тыс. поездок студентов на пригородных электричках и автобусах.

Сумма, направленная на эти цели из областного бюджета, рассчитывалась на основании опыта прошлого года. Однако в будущем планируют перейти на электронную систему учета пассажиров. Это даст более детальную картину о количестве льготников, маршрутах их передвижения и затратах перевозчиков.

Право на получение компенсации имеют студенты до 23 лет из семей с доходом на одного человека не более 1,5 прожиточных минимумов. Еще одно условие предоставления этой меры поддержки – очная форма обучения в высших и средних профессиональных образовательных учреждениях Тверской области.