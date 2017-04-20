В Подмосковье задержан житель Тверской области, который продавал пистолеты Макарова

В одном из кафе на Новорижском шоссе полицейские с поличным задержали 43-летнего жителя Тверской области, который продавал три пистолета ПМ. Эксперты подтвердили, что пистолеты пригодны для стрельбы, то есть являются огнестрельным оружием.

- При личном досмотре и обыске по месту жительства полицейские также изъяли более 200 патронов различного калибра, 2 магазина, револьвер, детали различного вида оружия, - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». С подозреваемого взята подписка о невыезде. Теперь ему грозит наказание – до четырёх лет лишения свободы.

Сообщает "ВМ"