Поисковый лагерь «Ржев. Калининский фронт» посетят более тысячи школьников

В международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвящённая Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». О приближающемся событии журналистам рассказали заместитель Председателя Правительства Тверской области Андрей Белоцерковский, руководитель департамента поисковой и реконструкторской работы Российского военно-исторического общества Александр Кудряшов, командир поискового отряда «Батальон» Юлия Кузнецова (Московская область).

По словам Андрея Белоцерковского, инициатива ежегодного проведения поискового лагеря в Верхневолжье принадлежит губернатору Игорю Рудене и Министру культуры РФ Владимиру Мединскому. Идею поддержал президент России Владимир Путин.

Экспедиция пройдёт с 25 апреля по 8 мая в Ржевском районе, неподалёку от деревень Кокошкино и Есемово. Ожидается, что она объединит свыше 500 поисковиков из 25 регионов России, Казахстана, Германии. Также в работе лагеря примут участие военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Минобороны РФ и юные представители поисковых объединений.

В нынешнем году экспедиция будет иметь учебный уклон: серьезное внимание уделят обучению поисковиков, оформлению документации. С лекцией о Ржевской битве выступит доктор исторических наук Михаил Мягков.

Андрей Белоцерковский рассказал также, что экспедиция «Ржев. Калининский фронт» будет объединена с федеральным проектом «Дороги Победы», в рамках которого проходят автобусные экскурсии для школьников по объектам военно-исторического наследия российских городов. Поисковый лагерь смогут посетить более тысячи школьников, половина из которых – жители Верхневолжья.

К началу экспедиции во Ржеве на средства областного бюджета будет открыто не имеющее пока аналогов в России хранилище для останков и личных вещей советских воинов, поднятых во время полевых поисковых работ.